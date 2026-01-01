Wdróż Percona PMM jednym kliknięciem.
Platforma typu open-source do monitorowania i zarządzania bazami danych obsługująca MySQL, PostgreSQL, MongoDB i inne.
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Co możesz zbudować z Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) to darmowa platforma open-source, stworzona specjalnie do obserwacji baz danych. Zbiera metryki, analizy zapytań i dane dotyczące wydajności z MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB i ProxySQL, a następnie prezentuje wszystko w gotowych pulpitach nawigacyjnych Grafana z możliwością szczegółowego drążenia danych dla każdego zapytania. PMM zawiera wbudowany silnik Query Analytics (QAN), który wskazuje wolne zapytania, wyjaśnia plany wykonania i śledzi odciski zapytań w czasie — zapewniając administratorom baz danych widoczność potrzebną do dostrajania wydajności bez użycia narzędzi innych firm.
Samodzielne hostowanie PMM na Twoim VPS-ie utrzymuje wrażliwe dane uwierzytelniające bazy danych i dane zapytań w całości w Twojej własnej infrastrukturze. Nie ma opłat za hosta, opłat za ruch wychodzący z chmury ani blokady dostawcy — tylko pełna kontrola nad okresami przechowywania, progami alertów i dostosowywaniem pulpitów nawigacyjnych.
Główne cechy Percona PMM
Obsługa wielu baz danych
Monitoruj MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB i ProxySQL z jednego interfejsu bez wdrażania oddzielnych stosów monitorowania dla każdego typu bazy danych.
Analityka zapytań
Identyfikuj i analizuj najwolniejsze i najbardziej zasobożerne zapytania z podziałem na plany wykonania oraz śledzeniem historycznych odcisków palców.
Wstępnie zaprojektowane pulpity nawigacyjne
Dziesiątki pulpitów nawigacyjnych Grafana są dostępnych domyślnie, obejmujących wewnętrzne mechanizmy InnoDB, opóźnienia replikacji, oplog MongoDB i aktywność vacuum PostgreSQL.
Zintegrowane alertowanie
Zdefiniuj alerty oparte na progach dla opóźnienia replikacji, wykorzystania dysku, wolnych zapytań i nasycenia połączeń za pomocą wbudowanego systemu Percona Alerting.
Doradcy ds. zagrożeń bezpieczeństwa
Zautomatyzowane kontrole bezpieczeństwa baz danych sygnalizują ryzyka konfiguracji, takich jak brak uwierzytelniania, słabe hasła i ujawnione interfejsy administracyjne.
Kontrola przechowywania danych
Skonfiguruj niezależnie okresy przechowywania metryk i rozdzielczość, aby zrównoważyć wykorzystanie pamięci masowej względem szczegółowości, której potrzebujesz do planowania pojemności.
Dlaczego warto uruchomić Percona PMM na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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