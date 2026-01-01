Percona Monitoring and Management (PMM) to darmowa platforma open-source, stworzona specjalnie do obserwacji baz danych. Zbiera metryki, analizy zapytań i dane dotyczące wydajności z MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB i ProxySQL, a następnie prezentuje wszystko w gotowych pulpitach nawigacyjnych Grafana z możliwością szczegółowego drążenia danych dla każdego zapytania. PMM zawiera wbudowany silnik Query Analytics (QAN), który wskazuje wolne zapytania, wyjaśnia plany wykonania i śledzi odciski zapytań w czasie — zapewniając administratorom baz danych widoczność potrzebną do dostrajania wydajności bez użycia narzędzi innych firm.

Samodzielne hostowanie PMM na Twoim VPS-ie utrzymuje wrażliwe dane uwierzytelniające bazy danych i dane zapytań w całości w Twojej własnej infrastrukturze. Nie ma opłat za hosta, opłat za ruch wychodzący z chmury ani blokady dostawcy — tylko pełna kontrola nad okresami przechowywania, progami alertów i dostosowywaniem pulpitów nawigacyjnych.