Do 69% zniżki na Percona PMM

Wdróż Percona PMM jednym kliknięciem.

Platforma typu open-source do monitorowania i zarządzania bazami danych obsługująca MySQL, PostgreSQL, MongoDB i inne.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Percona PMM jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Percona PMM

Percona Monitoring and Management (PMM) to darmowa platforma open-source, stworzona specjalnie do obserwacji baz danych. Zbiera metryki, analizy zapytań i dane dotyczące wydajności z MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB i ProxySQL, a następnie prezentuje wszystko w gotowych pulpitach nawigacyjnych Grafana z możliwością szczegółowego drążenia danych dla każdego zapytania. PMM zawiera wbudowany silnik Query Analytics (QAN), który wskazuje wolne zapytania, wyjaśnia plany wykonania i śledzi odciski zapytań w czasie — zapewniając administratorom baz danych widoczność potrzebną do dostrajania wydajności bez użycia narzędzi innych firm.

Samodzielne hostowanie PMM na Twoim VPS-ie utrzymuje wrażliwe dane uwierzytelniające bazy danych i dane zapytań w całości w Twojej własnej infrastrukturze. Nie ma opłat za hosta, opłat za ruch wychodzący z chmury ani blokady dostawcy — tylko pełna kontrola nad okresami przechowywania, progami alertów i dostosowywaniem pulpitów nawigacyjnych.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Percona PMM

Obsługa wielu baz danych

Monitoruj MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB i ProxySQL z jednego interfejsu bez wdrażania oddzielnych stosów monitorowania dla każdego typu bazy danych.

Analityka zapytań

Identyfikuj i analizuj najwolniejsze i najbardziej zasobożerne zapytania z podziałem na plany wykonania oraz śledzeniem historycznych odcisków palców.

Wstępnie zaprojektowane pulpity nawigacyjne

Dziesiątki pulpitów nawigacyjnych Grafana są dostępnych domyślnie, obejmujących wewnętrzne mechanizmy InnoDB, opóźnienia replikacji, oplog MongoDB i aktywność vacuum PostgreSQL.

Zintegrowane alertowanie

Zdefiniuj alerty oparte na progach dla opóźnienia replikacji, wykorzystania dysku, wolnych zapytań i nasycenia połączeń za pomocą wbudowanego systemu Percona Alerting.

Doradcy ds. zagrożeń bezpieczeństwa

Zautomatyzowane kontrole bezpieczeństwa baz danych sygnalizują ryzyka konfiguracji, takich jak brak uwierzytelniania, słabe hasła i ujawnione interfejsy administracyjne.

Kontrola przechowywania danych

Skonfiguruj niezależnie okresy przechowywania metryk i rozdzielczość, aby zrównoważyć wykorzystanie pamięci masowej względem szczegółowości, której potrzebujesz do planowania pojemności.

Dlaczego warto uruchomić Percona PMM na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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