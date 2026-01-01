Vince Analytics to lekki, samodzielnie hostowany serwer analityki internetowej, zbudowany dla osób indywidualnych i małych zespołów, które chcą mieć pełną kontrolę nad danymi swoich odwiedzających. Nie wymaga zewnętrznej bazy danych, jest dostarczany jako pojedynczy plik binarny i przechowuje wszystko lokalnie — co ułatwia jego obsługę na dowolnym serwerze VPS bez skomplikowanej konfiguracji.

Vince jest kompatybilny ze skryptami śledzącymi Plausible Analytics, dzięki czemu możesz migrować istniejące witryny bez zmiany kodu front-end. Śledzi odsłony stron, unikalnych odwiedzających, źródła ruchu i niestandardowe zdarzenia, pozostając w pełni zgodnym z RODO, Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA) i PECR — bez konieczności używania plików cookie.