Wdróż Vince Analytics jednym kliknięciem.
Przyjazna dla prywatności, samodzielnie hostowana platforma analityki internetowej, będąca bezpośrednim zamiennikiem Google Analytics.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Vince Analytics
Vince Analytics to lekki, samodzielnie hostowany serwer analityki internetowej, zbudowany dla osób indywidualnych i małych zespołów, które chcą mieć pełną kontrolę nad danymi swoich odwiedzających. Nie wymaga zewnętrznej bazy danych, jest dostarczany jako pojedynczy plik binarny i przechowuje wszystko lokalnie — co ułatwia jego obsługę na dowolnym serwerze VPS bez skomplikowanej konfiguracji.
Vince jest kompatybilny ze skryptami śledzącymi Plausible Analytics, dzięki czemu możesz migrować istniejące witryny bez zmiany kodu front-end. Śledzi odsłony stron, unikalnych odwiedzających, źródła ruchu i niestandardowe zdarzenia, pozostając w pełni zgodnym z RODO, Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA) i PECR — bez konieczności używania plików cookie.
Główne cechy Vince Analytics
Nie są wymagane ciasteczka
Vince śledzi odwiedzających bez plików cookie i osobistych identyfikatorów, utrzymując Twoją witrynę w pełnej zgodności z RODO, Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA) i PECR domyślnie.
Skrypty zgodne z Plausible
Wstaw ten sam skrypt śledzący używany dla Plausible Analytics i skieruj go do swojej instancji Vince — żadne zmiany frontendu nie są potrzebne podczas migracji.
Zero zewnętrznych zależności
Cała platforma jest dostarczana jako pojedynczy plik binarny z wbudowaną bazą danych, więc nie ma nic dodatkowego do zainstalowania, skonfigurowania ani utrzymywania obok niej.
Nieograniczone strony i wydarzenia
Dodaj tyle stron internetowych, ile pozwalają na to Twoje zasoby VPS, i zbieraj tyle zdarzeń, ile potrzebujesz — nie ma sztucznych ograniczeń wynikających z planu.
Publiczne i udostępniane pulpity nawigacyjne
Udostępniaj publicznie pulpity nawigacyjne z analizami lub za pośrednictwem unikalnych linków chronionych hasłem, zapewniając interesariuszom dostęp bez ujawniania Twojego konta administratora.
Dlaczego warto uruchomić Vince Analytics na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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