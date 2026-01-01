Wdróż SnapOtter jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany pakiet do przetwarzania obrazów z ponad 55 narzędziami, lokalnymi funkcjami AI i potokami wsadowymi — obrazy nigdy nie opuszczają Twojego serwera.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z SnapOtter
SnapOtter to samodzielnie hostowana platforma do manipulacji obrazami, która łączy kompleksowy zestaw narzędzi do edycji — zmiana rozmiaru, kadrowanie, kompresja, konwersja, znak wodny i wiele więcej — z lokalnymi funkcjami AI, w tym usuwaniem tła, skalowaniem obrazu, OCR i przywracaniem zdjęć. Całe przetwarzanie odbywa się na Twoim własnym serwerze, wykorzystując CPU lub GPU, dzięki czemu oryginalne pliki i wyniki nigdy nie przechodzą przez zewnętrzne usługi.
Dzięki obsłudze ponad 55 formatów wejściowych, w tym 23 formatów RAW z aparatów i 14 formatów wyjściowych, SnapOtter obsługuje wszystko, od szybkich edycji pojedynczych obrazów po złożone przepływy pracy wsadowej, zbudowane za pomocą wizualnego konstruktora potoków. Interaktywne dokumentacja Swagger dla REST API ułatwia integrację przetwarzania obrazu z dowolną aplikacją lub automatyzacją.
Główne cechy SnapOtter
Obsługa ponad 55 formatów
Przetwarza formaty JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 formaty RAW aparatów i inne — konwertuj między dowolnymi obsługiwanymi formatami w jednej operacji.
Lokalne przetwarzanie AI
Usuwanie tła, skalowanie obrazu, OCR, poprawa twarzy i przywracanie zdjęć działają w całości na procesorze lub karcie graficznej Twojego serwera VPS — bez zewnętrznych wywołań API i udostępniania danych.
Wizualny kreator potoków
Łącz wiele operacji na obrazach w potoki wielokrotnego użytku do przetwarzania wsadowego, aby powtarzalne przepływy pracy działały automatycznie bez ręcznych kroków za każdym razem.
REST API z dokumentacją
Każde narzędzie jest dostępne za pośrednictwem udokumentowanego interfejsu REST API z interaktywnym interfejsem Swagger UI pod adresem /api/docs, co ułatwia integrację przetwarzania obrazów z aplikacjami i skryptami.
Przetwarzanie wsadowe
Przesyłaj i przekształcaj całe foldery obrazów w jednym zadaniu, stosując te same operacje na setkach plików jednocześnie.
Dlaczego warto uruchomić SnapOtter na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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