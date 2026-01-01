SnapOtter to samodzielnie hostowana platforma do manipulacji obrazami, która łączy kompleksowy zestaw narzędzi do edycji — zmiana rozmiaru, kadrowanie, kompresja, konwersja, znak wodny i wiele więcej — z lokalnymi funkcjami AI, w tym usuwaniem tła, skalowaniem obrazu, OCR i przywracaniem zdjęć. Całe przetwarzanie odbywa się na Twoim własnym serwerze, wykorzystując CPU lub GPU, dzięki czemu oryginalne pliki i wyniki nigdy nie przechodzą przez zewnętrzne usługi.

Dzięki obsłudze ponad 55 formatów wejściowych, w tym 23 formatów RAW z aparatów i 14 formatów wyjściowych, SnapOtter obsługuje wszystko, od szybkich edycji pojedynczych obrazów po złożone przepływy pracy wsadowej, zbudowane za pomocą wizualnego konstruktora potoków. Interaktywne dokumentacja Swagger dla REST API ułatwia integrację przetwarzania obrazu z dowolną aplikacją lub automatyzacją.