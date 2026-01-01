Sshwifty to samodzielnie hostowany, internetowy klient SSH i Telnet, który zamienia każdą nowoczesną przeglądarkę w pełni funkcjonalny terminal do zdalnego dostępu do serwera. Obsługuje uwierzytelnianie SSH za pomocą hasła, klucza publicznego i interaktywne z klawiaturą, obok zwykłego Telnetu, eliminując potrzebę instalowania lub konfigurowania natywnych klientów na każdej stacji roboczej.

Samodzielne hostowanie Sshwifty na VPS-ie zapewnia zespołowi jeden wspólny punkt dostępu do zarządzania zdalnymi maszynami z dowolnego miejsca — telefonów, tabletów, zablokowanych laptopów firmowych lub kiosków — przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli dostępu za pomocą wspólnego klucza. Administratorzy mogą wstępnie definiować ustawienia hostów, ograniczać połączenia do zatwierdzonych celów i audytować ruch za pomocą haków po stronie serwera, bez wystawiania portów SSH na publiczny internet.