Wdróż Sshwifty jednym kliknięciem.
Klient SSH i Telnet oparty na przeglądarce, który pozwala Ci dotrzeć do zdalnych serwerów z dowolnej przeglądarki internetowej bez instalowania lokalnych klientów.
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Co możesz zbudować z Sshwifty
Sshwifty to samodzielnie hostowany, internetowy klient SSH i Telnet, który zamienia każdą nowoczesną przeglądarkę w pełni funkcjonalny terminal do zdalnego dostępu do serwera. Obsługuje uwierzytelnianie SSH za pomocą hasła, klucza publicznego i interaktywne z klawiaturą, obok zwykłego Telnetu, eliminując potrzebę instalowania lub konfigurowania natywnych klientów na każdej stacji roboczej.
Samodzielne hostowanie Sshwifty na VPS-ie zapewnia zespołowi jeden wspólny punkt dostępu do zarządzania zdalnymi maszynami z dowolnego miejsca — telefonów, tabletów, zablokowanych laptopów firmowych lub kiosków — przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli dostępu za pomocą wspólnego klucza. Administratorzy mogą wstępnie definiować ustawienia hostów, ograniczać połączenia do zatwierdzonych celów i audytować ruch za pomocą haków po stronie serwera, bez wystawiania portów SSH na publiczny internet.
Główne cechy Sshwifty
SSH i Telnet
Połącz się z serwerami SSH, używając hasła, klucza publicznego lub uwierzytelniania interaktywnego z klawiatury, i uzyskaj dostęp do starszych hostów Telnet z tego samego interfejsu.
Brak instalacji klienta
Działa w całości w przeglądarce, dzięki czemu użytkownicy uzyskują dostęp do zdalnych maszyn z telefonów, tabletów lub zablokowanych stacji roboczych bez instalowania natywnego oprogramowania terminalowego.
Ustawienia wstępne połączenia
Administratorzy definiują ponownie używalne szablony hostów z wbudowanymi poświadczeniami, dzięki czemu użytkownicy łączą się tylko z wstępnie zatwierdzonymi serwerami z wyselekcjonowanej listy.
Haki serwerowe
Zewnętrzne procesy mogą być wywoływane przed każdym połączeniem w celu wymuszenia niestandardowej walidacji, logowania lub audytu bez modyfikowania klienta.
Single Klucz dostępu
Chroń interfejs sieciowy za pomocą pojedynczego klucza współdzielonego skonfigurowanego podczas wdrożenia, aby tylko autoryzowani użytkownicy dotarli do ekranu połączenia.
Dlaczego warto uruchomić Sshwifty na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
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