Wdróż Letta jednym kliknięciem.
Framework typu open source do tworzenia stanowych agentów AI z trwałą pamięcią, które uczą się i doskonalą z czasem.
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Co możesz zbudować z Letta
Letta to framework open source do tworzenia agentów AI z długoterminową pamięcią, umożliwiającą im uczenie się z rozmów i doskonalenie się w czasie. W przeciwieństwie do bezstanowych chatbotów, agenci Letta utrzymują bloki pamięci, które utrzymują się między sesjami, zapamiętują preferencje użytkownika i dostosowują swoje zachowanie w oparciu o zgromadzone doświadczenie.
Samodzielne hostowanie Letta na Twoim VPS daje Ci pełną kontrolę nad danymi i pamięcią agenta, eliminuje koszty API naliczane za każde żądanie dla zarządzania pamięcią i pozwala Ci zintegrować dowolnego dostawcę LLM — od OpenAI i Anthropic po lokalnie hostowane modele Ollama — bez blokady dostawcy.
Główne cechy Letta
Trwała pamięć agenta
Agenci zachowują kontekst między sesjami, używając ustrukturyzowanych bloków pamięci, dzięki czemu nigdy nie zapominają przeszłych rozmów ani preferencji użytkownika.
Obsługa wielu dostawców LLM
Połącz się z OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama i innymi — wymieniaj modele bez zmiany logiki Twojego agenta.
REST API i SDK
Pełne REST API z pakietami SDK Python i TypeScript do integracji agentów stanowych z dowolną aplikacją lub przepływem pracy.
Orkiestracja wieloagentowa
Twórz złożone potoki z komunikacją agent-agent, wspólną pamięcią i skoordynowanym wykonywaniem zadań.
Wykonanie narzędzia
Agenci mogą wywoływać niestandardowe narzędzia i wykonywać kod w izolowanych środowiskach, aby działać w świecie rzeczywistym.
Pamięć samoedycji
Agenci aktualizują swoje bloki pamięci w czasie rzeczywistym, umożliwiając ciągłe samodoskonalenie i adaptacyjne zachowanie.
Dlaczego warto uruchomić Letta na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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