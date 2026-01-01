Letta to framework open source do tworzenia agentów AI z długoterminową pamięcią, umożliwiającą im uczenie się z rozmów i doskonalenie się w czasie. W przeciwieństwie do bezstanowych chatbotów, agenci Letta utrzymują bloki pamięci, które utrzymują się między sesjami, zapamiętują preferencje użytkownika i dostosowują swoje zachowanie w oparciu o zgromadzone doświadczenie.

Samodzielne hostowanie Letta na Twoim VPS daje Ci pełną kontrolę nad danymi i pamięcią agenta, eliminuje koszty API naliczane za każde żądanie dla zarządzania pamięcią i pozwala Ci zintegrować dowolnego dostawcę LLM — od OpenAI i Anthropic po lokalnie hostowane modele Ollama — bez blokady dostawcy.