Do 69% zniżki na Local Deep Research

Wdróż Lokalne dogłębne badania za pomocą instalacji jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowany asystent badawczy AI, który uruchamia iteracyjne, dogłębne przepływy pracy badawcze, wykorzystując dostawców LLM w chmurze.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Lokalne dogłębne badania za pomocą instalacji jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Local Deep Research

Local Deep Research to asystent badawczy AI o otwartym kodzie źródłowym, z ponad 7 200 gwiazdkami na GitHubie, który uruchamia wieloetapowe przepływy pracy badawcze na Twojej własnej infrastrukturze. Planuje zapytania, zbiera źródła z całej sieci, uzupełnia luki i tworzy raporty z cytatami — ten sam schemat co komercyjne produkty do głębokich badań, ale z pełną kontrolą nad tym, który model i które wyszukiwarki wykonują pracę.

To wdrożenie łączy Local Deep Research z Twoim preferowanym dostawcą chmurowym LLM — OpenRouter, OpenAI, Anthropic lub dowolnym punktem końcowym kompatybilnym z OpenAI — i jest dostarczane z SearXNG jako zapleczem wyszukiwania szanującym prywatność, dzięki czemu zapytania badawcze i zagregowane źródła pozostają na Twoim VPS-ie, podczas gdy wnioskowanie modelu działa w oparciu o wybranego przez Ciebie dostawcę.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Local Deep Research

Iteracyjne dogłębne badania

Planuje zapytania, uzupełnia braki i agreguje źródła w ustrukturyzowane raporty z cytatami, zamiast jednorazowych odpowiedzi.

Dostawcy chmurowi LLM

Działa z OpenRouter, OpenAI, Anthropic i dowolnym punktem końcowym zgodnym z OpenAI — przełączaj dostawców i modele z interfejsu użytkownika sieci web bez ponownego uruchamiania kontenera.

Prywatne zaplecze wyszukiwania

Dostarczany z SearXNG, dzięki czemu zapytania badawcze są agregowane z dziesiątek wyszukiwarek bez narażania ich na komercyjne trackery.

Twoje dane pozostają bezpieczne

Historia badań, wygenerowane raporty i konfiguracja znajdują się na Twoim VPS-ie — tylko wywołania wnioskowania modelu opuszczają serwer, zaszyfrowane podczas przesyłania do wybranego przez Ciebie dostawcy.

Cytowane, eksportowalne raporty

Każde roszczenie jest powiązane ze swoim źródłem, dzięki czemu raporty mogą być przeglądane, weryfikowane i eksportowane do dalszego wykorzystania.

Konfiguracja Webowa

Dostawcy modeli, klucze API i ustawienia wyszukiwania są zarządzane za pośrednictwem wbudowanej strony ustawień — bez edytowania plików konfiguracyjnych na serwerze.

Dlaczego warto uruchomić Local Deep Research na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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