Local Deep Research to asystent badawczy AI o otwartym kodzie źródłowym, z ponad 7 200 gwiazdkami na GitHubie, który uruchamia wieloetapowe przepływy pracy badawcze na Twojej własnej infrastrukturze. Planuje zapytania, zbiera źródła z całej sieci, uzupełnia luki i tworzy raporty z cytatami — ten sam schemat co komercyjne produkty do głębokich badań, ale z pełną kontrolą nad tym, który model i które wyszukiwarki wykonują pracę.

To wdrożenie łączy Local Deep Research z Twoim preferowanym dostawcą chmurowym LLM — OpenRouter, OpenAI, Anthropic lub dowolnym punktem końcowym kompatybilnym z OpenAI — i jest dostarczane z SearXNG jako zapleczem wyszukiwania szanującym prywatność, dzięki czemu zapytania badawcze i zagregowane źródła pozostają na Twoim VPS-ie, podczas gdy wnioskowanie modelu działa w oparciu o wybranego przez Ciebie dostawcę.