Wdróż Lokalne dogłębne badania za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany asystent badawczy AI, który uruchamia iteracyjne, dogłębne przepływy pracy badawcze, wykorzystując dostawców LLM w chmurze.
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Co możesz zbudować z Local Deep Research
Local Deep Research to asystent badawczy AI o otwartym kodzie źródłowym, z ponad 7 200 gwiazdkami na GitHubie, który uruchamia wieloetapowe przepływy pracy badawcze na Twojej własnej infrastrukturze. Planuje zapytania, zbiera źródła z całej sieci, uzupełnia luki i tworzy raporty z cytatami — ten sam schemat co komercyjne produkty do głębokich badań, ale z pełną kontrolą nad tym, który model i które wyszukiwarki wykonują pracę.
To wdrożenie łączy Local Deep Research z Twoim preferowanym dostawcą chmurowym LLM — OpenRouter, OpenAI, Anthropic lub dowolnym punktem końcowym kompatybilnym z OpenAI — i jest dostarczane z SearXNG jako zapleczem wyszukiwania szanującym prywatność, dzięki czemu zapytania badawcze i zagregowane źródła pozostają na Twoim VPS-ie, podczas gdy wnioskowanie modelu działa w oparciu o wybranego przez Ciebie dostawcę.
Główne cechy Local Deep Research
Iteracyjne dogłębne badania
Planuje zapytania, uzupełnia braki i agreguje źródła w ustrukturyzowane raporty z cytatami, zamiast jednorazowych odpowiedzi.
Dostawcy chmurowi LLM
Działa z OpenRouter, OpenAI, Anthropic i dowolnym punktem końcowym zgodnym z OpenAI — przełączaj dostawców i modele z interfejsu użytkownika sieci web bez ponownego uruchamiania kontenera.
Prywatne zaplecze wyszukiwania
Dostarczany z SearXNG, dzięki czemu zapytania badawcze są agregowane z dziesiątek wyszukiwarek bez narażania ich na komercyjne trackery.
Twoje dane pozostają bezpieczne
Historia badań, wygenerowane raporty i konfiguracja znajdują się na Twoim VPS-ie — tylko wywołania wnioskowania modelu opuszczają serwer, zaszyfrowane podczas przesyłania do wybranego przez Ciebie dostawcy.
Cytowane, eksportowalne raporty
Każde roszczenie jest powiązane ze swoim źródłem, dzięki czemu raporty mogą być przeglądane, weryfikowane i eksportowane do dalszego wykorzystania.
Konfiguracja Webowa
Dostawcy modeli, klucze API i ustawienia wyszukiwania są zarządzane za pośrednictwem wbudowanej strony ustawień — bez edytowania plików konfiguracyjnych na serwerze.
Dlaczego warto uruchomić Local Deep Research na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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