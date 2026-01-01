CKAN to wiodący system zarządzania danymi o otwartym kodzie źródłowym, używany przez rządy krajowe, regionalne i miejskie, a także instytucje badawcze do zasilania publicznych portali danych. Łączy w sobie ustrukturyzowany katalog zbiorów danych, bogate schematy metadanych, zaplecze wyszukiwania pełnotekstowego oraz tabelaryczny DataStore, który udostępnia przesłane pliki CSV i Excel za pośrednictwem interfejsu API REST z możliwością wykonywania zapytań.

Samodzielne hostowanie CKAN na własnym VPS zapewnia kontrolę nad każdym zbiorem danych, strukturą organizacji i tokenem API, bez opłat za poszczególne zbiory danych i bez dostępu stron trzecich do Twoich rekordów. Platforma jest wysoce rozszerzalna dzięki setkom wtyczek społecznościowych, obejmujących zbieranie danych, dane przestrzenne, wymianę DCAT, jednokrotne logowanie i niestandardowe schematy.