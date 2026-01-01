Do 69% zniżki na CKAN

Wdróż CKAN w instalacji jednym kliknięciem.

Platforma portalu danych typu open-source do publikowania, udostępniania i odkrywania badawczych i rządowych zbiorów danych.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99  /mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż CKAN w instalacji jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla CKAN

68% zniżki
KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z CKAN

CKAN to wiodący system zarządzania danymi o otwartym kodzie źródłowym, używany przez rządy krajowe, regionalne i miejskie, a także instytucje badawcze do zasilania publicznych portali danych. Łączy w sobie ustrukturyzowany katalog zbiorów danych, bogate schematy metadanych, zaplecze wyszukiwania pełnotekstowego oraz tabelaryczny DataStore, który udostępnia przesłane pliki CSV i Excel za pośrednictwem interfejsu API REST z możliwością wykonywania zapytań.

Samodzielne hostowanie CKAN na własnym VPS zapewnia kontrolę nad każdym zbiorem danych, strukturą organizacji i tokenem API, bez opłat za poszczególne zbiory danych i bez dostępu stron trzecich do Twoich rekordów. Platforma jest wysoce rozszerzalna dzięki setkom wtyczek społecznościowych, obejmujących zbieranie danych, dane przestrzenne, wymianę DCAT, jednokrotne logowanie i niestandardowe schematy.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy CKAN

Bogaty katalog zestawów danych

Organizuj zbiory danych w grupy i organizacje z niestandardowymi schematami metadanych, tagami, licencjami oraz pełną historią zmian dla każdego zasobu.

Zapytywalny DataStore API

Przesłane pliki CSV i Excel są przesyłane do magazynu danych (DataStore) opartego na PostgreSQL, który udostępnia filtrowanie, sortowanie i zapytania SQL przez REST.

Wyszukiwanie oparte na Solr

Dedykowany indeks Solr zapewnia szybkie wyszukiwanie fasetowe w tytułach, opisach, tagach i polach niestandardowych, nawet na portalach z milionami rekordów.

Zbieracze i DCAT

Pobieraj metadane z innych punktów końcowych CKAN, CSW i DCAT, aby sfederować zbiory danych między instytucjami bez ręcznego ponownego wprowadzania.

Szczegółowe uprawnienia

Role w organizacji pozwalają kontrolować, kto może tworzyć, edytować i publikować zbiory danych, z publicznymi, prywatnymi i roboczymi stanami widoczności dla każdego zasobu.

Dlaczego warto uruchomić CKAN na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀

Noel
Noel

Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.

Omkar
Omkar

Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.

Sylvain
Sylvain

Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.

Martin K
Martin K

Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Wypróbuj bez ryzyka dzięki naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce zwrotów.

Rozpocznij

Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia

Ackee

Ackee

Ackee to samodzielnie hostowane narzędzie analityczne Node.js do śledzenia stron internetowych, które stawia na prywatność.

Wdróż
Apache DevLake

Apache DevLake

Platforma typu open-source do metryk DORA i analityki zespołu inżynierskiego

Wdróż
Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset to nowoczesna platforma do eksploracji i wizualizacji danych dla BI.

Wdróż
Zobacz wszystkie aplikacje

Dbamy o Twoją prywatność

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny oraz do zbierania danych o Twojej interakcji z nią, a także w celach marketingowych. Akceptując, zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, personalizacji i analiz, zgodnie z naszą Polityką plików cookie.