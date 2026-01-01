Wdróż CKAN w instalacji jednym kliknięciem.
Platforma portalu danych typu open-source do publikowania, udostępniania i odkrywania badawczych i rządowych zbiorów danych.
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Co możesz zbudować z CKAN
CKAN to wiodący system zarządzania danymi o otwartym kodzie źródłowym, używany przez rządy krajowe, regionalne i miejskie, a także instytucje badawcze do zasilania publicznych portali danych. Łączy w sobie ustrukturyzowany katalog zbiorów danych, bogate schematy metadanych, zaplecze wyszukiwania pełnotekstowego oraz tabelaryczny DataStore, który udostępnia przesłane pliki CSV i Excel za pośrednictwem interfejsu API REST z możliwością wykonywania zapytań.
Samodzielne hostowanie CKAN na własnym VPS zapewnia kontrolę nad każdym zbiorem danych, strukturą organizacji i tokenem API, bez opłat za poszczególne zbiory danych i bez dostępu stron trzecich do Twoich rekordów. Platforma jest wysoce rozszerzalna dzięki setkom wtyczek społecznościowych, obejmujących zbieranie danych, dane przestrzenne, wymianę DCAT, jednokrotne logowanie i niestandardowe schematy.
Główne cechy CKAN
Bogaty katalog zestawów danych
Organizuj zbiory danych w grupy i organizacje z niestandardowymi schematami metadanych, tagami, licencjami oraz pełną historią zmian dla każdego zasobu.
Zapytywalny DataStore API
Przesłane pliki CSV i Excel są przesyłane do magazynu danych (DataStore) opartego na PostgreSQL, który udostępnia filtrowanie, sortowanie i zapytania SQL przez REST.
Wyszukiwanie oparte na Solr
Dedykowany indeks Solr zapewnia szybkie wyszukiwanie fasetowe w tytułach, opisach, tagach i polach niestandardowych, nawet na portalach z milionami rekordów.
Zbieracze i DCAT
Pobieraj metadane z innych punktów końcowych CKAN, CSW i DCAT, aby sfederować zbiory danych między instytucjami bez ręcznego ponownego wprowadzania.
Szczegółowe uprawnienia
Role w organizacji pozwalają kontrolować, kto może tworzyć, edytować i publikować zbiory danych, z publicznymi, prywatnymi i roboczymi stanami widoczności dla każdego zasobu.
Dlaczego warto uruchomić CKAN na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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