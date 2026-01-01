Wdróż ezBookKeeping jednym kliknięciem.
Lekkie, samodzielnie hostowane narzędzie do śledzenia finansów osobistych z interfejsem użytkownika zorientowanym na urządzenia mobilne, wykresami i skanowaniem paragonów.
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Co możesz zbudować z ezBookKeeping
ezBookKeeping to lekka, otwartoźródłowa aplikacja do zarządzania finansami osobistymi, zaprojektowana do szybkiego i bezproblemowego śledzenia codziennych wydatków. Zbudowana jako pojedynczy kontener z pamięcią masową SQLite, działa komfortowo na minimalnym sprzęcie — od Raspberry Pi po mały VPS — bez konieczności posiadania serwera baz danych.
W przeciwieństwie do bardziej rozbudowanych narzędzi księgowości podwójnego zapisu, ezBookKeeping skupia się na tym, czego większość osób faktycznie potrzebuje: czystego interfejsu zorientowanego na urządzenia mobilne do szybkiego rejestrowania transakcji, wizualizowania wydatków według kategorii i kontrolowania osobistych budżetów. Samodzielne hostowanie zapewnia całkowitą prywatność historii transakcji, bez dostępu jakiejkolwiek zewnętrznej aplikacji finansowej do Twoich danych o wydatkach.
Główne cechy ezBookKeeping
PWA mobilna przede wszystkim
Zainstaluj ezBookKeeping jako progresywną aplikację internetową na dowolnym telefonie, aby rejestrować wydatki w sposób zbliżony do natywnego, bez pobierania ze sklepu z aplikacjami.
Skanowanie OCR paragonów
Skanuj papierowe paragony, aby automatycznie wyodrębniać kwoty transakcji i sprzedawców, ograniczając ręczne wprowadzanie danych.
Obsługa wielu walut
Śledź wydatki w wielu walutach z automatyczną konwersją kursów walut na podróże i wydatki międzynarodowe.
Wykresy i statystyki
Wizualizuj trendy wydatków według kategorii, konta i okresu za pomocą wbudowanych wykresów i statystyk podsumowujących.
Import CSV i Alipay
Importuj historię transakcji z plików CSV oraz głównych platform płatniczych, w tym Alipay i WeChat Pay.
Dlaczego warto uruchomić ezBookKeeping na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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