ezBookKeeping to lekka, otwartoźródłowa aplikacja do zarządzania finansami osobistymi, zaprojektowana do szybkiego i bezproblemowego śledzenia codziennych wydatków. Zbudowana jako pojedynczy kontener z pamięcią masową SQLite, działa komfortowo na minimalnym sprzęcie — od Raspberry Pi po mały VPS — bez konieczności posiadania serwera baz danych.

W przeciwieństwie do bardziej rozbudowanych narzędzi księgowości podwójnego zapisu, ezBookKeeping skupia się na tym, czego większość osób faktycznie potrzebuje: czystego interfejsu zorientowanego na urządzenia mobilne do szybkiego rejestrowania transakcji, wizualizowania wydatków według kategorii i kontrolowania osobistych budżetów. Samodzielne hostowanie zapewnia całkowitą prywatność historii transakcji, bez dostępu jakiejkolwiek zewnętrznej aplikacji finansowej do Twoich danych o wydatkach.