Wdróż jsreport jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma raportowania JavaScript do generowania dokumentów PDF, Excel i DOCX z szablonów HTML za pośrednictwem interfejsu REST API.
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Co możesz zbudować z jsreport
jsreport to serwer raportowania o otwartym kodzie źródłowym, który generuje dokumenty biznesowe o jakości produkcyjnej z szablonów HTML. Zespoły deweloperskie używają go jako współdzielonej usługi, którą każda aplikacja w organizacji może wywołać za pośrednictwem interfejsu REST API — przekazując dane JSON i otrzymując sformatowany plik PDF, arkusz kalkulacyjny Excel, DOCX lub odpowiedź HTML bez żadnej logiki renderowania w aplikacji wywołującej. Szablony są pisane w standardowym HTML i CSS przy użyciu Handlebars lub innych obsługiwanych silników, dzięki czemu każdy programista stron internetowych może je tworzyć i utrzymywać bez konieczności uczenia się zastrzeżonego języka DSL.
Samodzielne hostowanie jsreport utrzymuje generowane dokumenty — faktury, umowy, sprawozdania finansowe — na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez wysyłania wrażliwych danych biznesowych do zewnętrznej usługi renderowania. Brak opłat za dokument i brak limitów użytkowania.
Główne cechy jsreport
Wiele formatów wyjściowych
Generuj PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV lub XML z tego samego szablonu, zmieniając format za pomocą parametru API bez konieczności utrzymywania oddzielnych projektów.
Renderowanie REST API
Każdy szablon jest punktem końcowym POST — aplikacje przekazują dane JSON i otrzymują z powrotem wyrenderowany dokument, oddzielając logikę raportowania od kodu aplikacji.
Kreator w przeglądarce
Projektuj, podglądaj i testuj szablony raportów bezpośrednio w przeglądarce za pomocą wbudowanego edytora internetowego bez przełączania się między narzędziami.
Planowanie raportów
Zaplanuj raporty, aby uruchamiały się automatycznie w ustalonych odstępach czasu i dostarczaj je e-mailem lub przechowuj wyniki, eliminując ręczne, cykliczne eksporty.
Wersjonowanie szablonów
Śledź każdą zmianę w szablonie dzięki wbudowanej historii wersji i przywróć dowolną poprzednią wersję bez konieczności utrzymywania oddzielnego VCS.
Dlaczego warto uruchomić jsreport na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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