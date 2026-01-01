jsreport to serwer raportowania o otwartym kodzie źródłowym, który generuje dokumenty biznesowe o jakości produkcyjnej z szablonów HTML. Zespoły deweloperskie używają go jako współdzielonej usługi, którą każda aplikacja w organizacji może wywołać za pośrednictwem interfejsu REST API — przekazując dane JSON i otrzymując sformatowany plik PDF, arkusz kalkulacyjny Excel, DOCX lub odpowiedź HTML bez żadnej logiki renderowania w aplikacji wywołującej. Szablony są pisane w standardowym HTML i CSS przy użyciu Handlebars lub innych obsługiwanych silników, dzięki czemu każdy programista stron internetowych może je tworzyć i utrzymywać bez konieczności uczenia się zastrzeżonego języka DSL.

Samodzielne hostowanie jsreport utrzymuje generowane dokumenty — faktury, umowy, sprawozdania finansowe — na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez wysyłania wrażliwych danych biznesowych do zewnętrznej usługi renderowania. Brak opłat za dokument i brak limitów użytkowania.