Gitea to lekka, otwartoźródłowa platforma hostingowa Git, która zapewnia zespołom prywatne repozytorium kodu bez obciążenia związanego z większymi platformami DevOps. Oferuje zarządzanie repozytoriami, żądania ściągnięcia (pull requests), śledzenie problemów, przeglądy kodu i dostęp SSH za pośrednictwem przejrzystego interfejsu internetowego — i działa komfortowo na skromnych zasobach serwera.

Samodzielne hostowanie Gitea na Twoim VPS oznacza, że Twój kod źródłowy i dane współpracy pozostają na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. To wdrożenie łączy Gitea z bazą danych MySQL w celu zapewnienia niezawodnej trwałości danych i obejmuje przekierowanie portów SSH, dzięki czemu programiści mogą wysyłać i pobierać dane, korzystając ze standardowych przepływów pracy Git.