Wdróż Gitea jednym kliknięciem.
Lekka, samodzielnie hostowana platforma Git z repozytoriami, śledzeniem problemów i narzędziami do współpracy zespołowej.
Wybierz plan VPS dla Gitea
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Gitea
Gitea to lekka, otwartoźródłowa platforma hostingowa Git, która zapewnia zespołom prywatne repozytorium kodu bez obciążenia związanego z większymi platformami DevOps. Oferuje zarządzanie repozytoriami, żądania ściągnięcia (pull requests), śledzenie problemów, przeglądy kodu i dostęp SSH za pośrednictwem przejrzystego interfejsu internetowego — i działa komfortowo na skromnych zasobach serwera.
Samodzielne hostowanie Gitea na Twoim VPS oznacza, że Twój kod źródłowy i dane współpracy pozostają na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. To wdrożenie łączy Gitea z bazą danych MySQL w celu zapewnienia niezawodnej trwałości danych i obejmuje przekierowanie portów SSH, dzięki czemu programiści mogą wysyłać i pobierać dane, korzystając ze standardowych przepływów pracy Git.
Główne cechy Gitea
Zarządzanie repozytorium
Pełny hosting repozytoriów Git z ochroną gałęzi, żądaniami scalenia i procesami przeglądu kodu dla zespołów dowolnej wielkości.
Śledzenie problemów
Wbudowany system śledzenia problemów z etykietami, kamieniami milowymi i tablicami projektów do organizacji pracy obok Twojego kodu.
SSH i dostęp HTTPS
Deweloperzy mogą wypychać i pobierać za pośrednictwem SSH lub HTTPS, używając swoich istniejących narzędzi Git, bez żadnych zmian w przepływie pracy.
Webhooks i CI/CD
Obsługa webhooków i integracje z popularnymi systemami CI/CD umożliwiają automatyczne testowanie i potoki wdrażania.
Niewielki ślad
Gitea działa wydajnie na małych serwerach, dzięki czemu można go praktycznie wdrożyć na niewielkim VPS-ie bez poświęcania wydajności.
Dlaczego warto uruchomić Gitea na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.