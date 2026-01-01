Bytebase to platforma DevOps dla baz danych typu open source, która wprowadza dyscyplinę inżynierii oprogramowania do zarządzania zmianami w bazach danych. Podczas gdy większość zespołów polega na doraźnych skryptach SQL lub nieformalnych zatwierdzeniach DBA, Bytebase zapewnia ustrukturyzowane przepływy pracy przeglądów, potoki wdrażania w wielu środowiskach oraz ponad 200 wbudowanych reguł przeglądu SQL, które odzwierciedlają sposób dostarczania kodu aplikacji.

Obsługuje ponad 20 systemów baz danych — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake i inne — z poziomu jednego interfejsu internetowego. Samodzielne hostowanie utrzymuje dane uwierzytelniające bazy danych i historię zmian w całości w Twojej własnej infrastrukturze, bez dostępu jakiejkolwiek usługi zewnętrznej do Twoich schematów lub danych.