Wdróż Bytebase jednym kliknięciem.
Platforma DevOps dla baz danych open-source do bezpiecznego przeglądania, zatwierdzania i wdrażania zmian schematu w różnych środowiskach.
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Co możesz zbudować z Bytebase
Bytebase to platforma DevOps dla baz danych typu open source, która wprowadza dyscyplinę inżynierii oprogramowania do zarządzania zmianami w bazach danych. Podczas gdy większość zespołów polega na doraźnych skryptach SQL lub nieformalnych zatwierdzeniach DBA, Bytebase zapewnia ustrukturyzowane przepływy pracy przeglądów, potoki wdrażania w wielu środowiskach oraz ponad 200 wbudowanych reguł przeglądu SQL, które odzwierciedlają sposób dostarczania kodu aplikacji.
Obsługuje ponad 20 systemów baz danych — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake i inne — z poziomu jednego interfejsu internetowego. Samodzielne hostowanie utrzymuje dane uwierzytelniające bazy danych i historię zmian w całości w Twojej własnej infrastrukturze, bez dostępu jakiejkolwiek usługi zewnętrznej do Twoich schematów lub danych.
Główne cechy Bytebase
Przepływy pracy zmian w bazie danych
Kieruj każdą migrację schematu przez konfigurowalne etapy przeglądu i zatwierdzania, zanim dotrze do jakiegokolwiek środowiska bazy danych.
Wbudowany przegląd SQL
Ponad 200 reguł automatycznie wykrywa antywzorce, brakujące indeksy i destrukcyjne operacje, zanim zmiana zostanie zatwierdzona.
Integracja GitOps
Połącz Bytebase z Twoim repozytorium Git, tak aby migracje bazy danych przebiegały zgodnie z tym samym procesem pull-requestów, co kod aplikacji.
Wdrożenia wielośrodowiskowe
Zdefiniuj uporządkowane potoki dla środowisk deweloperskiego, testowego i produkcyjnego z wymaganymi bramkami zatwierdzeń na każdym etapie.
Audyt i zgodność
Każda migracja i zatwierdzenie jest rejestrowana w niezmienialnym dzienniku ze znacznikami czasu i atrybucją użytkownika, wspierając SOC 2 i podobne ramy.
Dlaczego warto uruchomić Bytebase na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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