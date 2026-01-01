Squidex to otwarty, bezgłowy system CMS, który udostępnia Twoje treści za pośrednictwem interfejsów API REST i GraphQL, umożliwiając dowolnemu frontendowi — aplikacjom internetowym, mobilnym lub systemom po stronie serwera — pobieranie treści bez konieczności wiązania się z konkretną warstwą renderowania. Schematy treści są definiowane w interfejsie użytkownika Squidex z pełną obsługą referencji, zasobów, lokalizacji i reguł walidacji.

Samodzielne hostowanie Squidex na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad tym, gdzie treści są przechowywane i kto ma do nich dostęp. W przeciwieństwie do bezgłowych platform CMS SaaS, które pobierają opłaty za każde wywołanie API lub miejsce, samodzielnie hostowana instancja nie ma limitów użytkowania i przechowuje wszystkie dane treści w Twojej własnej infrastrukturze.