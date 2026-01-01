Wdróż Squidex jednym kliknięciem.
Bezgłowy CMS API-first z interfejsami API GraphQL i REST do dostarczania treści przez dowolny kanał lub interfejs użytkownika.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Squidex
Squidex to otwarty, bezgłowy system CMS, który udostępnia Twoje treści za pośrednictwem interfejsów API REST i GraphQL, umożliwiając dowolnemu frontendowi — aplikacjom internetowym, mobilnym lub systemom po stronie serwera — pobieranie treści bez konieczności wiązania się z konkretną warstwą renderowania. Schematy treści są definiowane w interfejsie użytkownika Squidex z pełną obsługą referencji, zasobów, lokalizacji i reguł walidacji.
Samodzielne hostowanie Squidex na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad tym, gdzie treści są przechowywane i kto ma do nich dostęp. W przeciwieństwie do bezgłowych platform CMS SaaS, które pobierają opłaty za każde wywołanie API lub miejsce, samodzielnie hostowana instancja nie ma limitów użytkowania i przechowuje wszystkie dane treści w Twojej własnej infrastrukturze.
Główne cechy Squidex
GraphQL i REST APIs
Wysyłaj zapytania i dostarczaj treści za pośrednictwem punktów końcowych GraphQL i REST, aby każdy stos frontendowy mógł je wykorzystać bez niestandardowych adapterów.
Elastyczne schematy treści
Zdefiniuj typy treści z niestandardowymi polami, regułami walidacji, odniesieniami i zagnieżdżonymi komponentami za pomocą wizualnego edytora schematów.
Zarządzanie aktywami
Przesyłaj, organizuj i przekształcaj obrazy i pliki bezpośrednio w Squidex dzięki operacjom zmiany rozmiaru i kadrowania wbudowanym w potok zasobów.
Wersja wielojęzyczna treści
Treść modelu z wbudowaną obsługą lokalizacji, dzięki czemu każde pole może zawierać tłumaczenia dla każdej skonfigurowanej lokalizacji.
Kontrola dostępu oparta na rolach
Przypisz redaktorom, programistom i klientom zewnętrznym różne poziomy uprawnień dla każdej aplikacji, schematu lub typu treści.
Dlaczego warto uruchomić Squidex na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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