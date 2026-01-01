Do 69% zniżki na Squidex

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Bezgłowy CMS API-first z interfejsami API GraphQL i REST do dostarczania treści przez dowolny kanał lub interfejs użytkownika.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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Wdróż Squidex jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Squidex

Squidex to otwarty, bezgłowy system CMS, który udostępnia Twoje treści za pośrednictwem interfejsów API REST i GraphQL, umożliwiając dowolnemu frontendowi — aplikacjom internetowym, mobilnym lub systemom po stronie serwera — pobieranie treści bez konieczności wiązania się z konkretną warstwą renderowania. Schematy treści są definiowane w interfejsie użytkownika Squidex z pełną obsługą referencji, zasobów, lokalizacji i reguł walidacji.

Samodzielne hostowanie Squidex na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad tym, gdzie treści są przechowywane i kto ma do nich dostęp. W przeciwieństwie do bezgłowych platform CMS SaaS, które pobierają opłaty za każde wywołanie API lub miejsce, samodzielnie hostowana instancja nie ma limitów użytkowania i przechowuje wszystkie dane treści w Twojej własnej infrastrukturze.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Squidex

GraphQL i REST APIs

Wysyłaj zapytania i dostarczaj treści za pośrednictwem punktów końcowych GraphQL i REST, aby każdy stos frontendowy mógł je wykorzystać bez niestandardowych adapterów.

Elastyczne schematy treści

Zdefiniuj typy treści z niestandardowymi polami, regułami walidacji, odniesieniami i zagnieżdżonymi komponentami za pomocą wizualnego edytora schematów.

Zarządzanie aktywami

Przesyłaj, organizuj i przekształcaj obrazy i pliki bezpośrednio w Squidex dzięki operacjom zmiany rozmiaru i kadrowania wbudowanym w potok zasobów.

Wersja wielojęzyczna treści

Treść modelu z wbudowaną obsługą lokalizacji, dzięki czemu każde pole może zawierać tłumaczenia dla każdej skonfigurowanej lokalizacji.

Kontrola dostępu oparta na rolach

Przypisz redaktorom, programistom i klientom zewnętrznym różne poziomy uprawnień dla każdej aplikacji, schematu lub typu treści.

Dlaczego warto uruchomić Squidex na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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