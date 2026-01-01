Dograh to darmowa, otwartoźródłowa platforma bezkodowa, która pozwala Ci tworzyć i wdrażać agentów głosowych opartych na AI bez pisania ani jednej linii kodu. Jej interfejs „przeciągnij i upuść” przenosi Cię od koncepcji do działającego, gotowego do produkcji agenta głosowego w mniej niż dziesięć minut, z obsługą ponad 30 języków, analityką w czasie rzeczywistym i inteligentnym routingiem połączeń wbudowanym od początku.

Samodzielne hostowanie Dograh na Twoim VPS zachowuje wszystkie dane konwersacji, nagrania i interakcje z klientami na Twojej własnej infrastrukturze, co jest kluczowe dla zgodności z RODO i branż z rygorystycznymi wymogami dotyczącymi rezydencji danych. Dołączone komponenty PostgreSQL, Redis i MinIO zapewniają wydajność przechowywania i buforowania, jakiej wymagają interakcje głosowe o niskim opóźnieniu.