Wdróż Dograh jednym kliknięciem.
Platforma typu open source no-code do tworzenia i wdrażania agentów głosowych AI w kilka minut, z obsługą ponad 30 języków.
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Co możesz zbudować z Dograh
Dograh to darmowa, otwartoźródłowa platforma bezkodowa, która pozwala Ci tworzyć i wdrażać agentów głosowych opartych na AI bez pisania ani jednej linii kodu. Jej interfejs „przeciągnij i upuść” przenosi Cię od koncepcji do działającego, gotowego do produkcji agenta głosowego w mniej niż dziesięć minut, z obsługą ponad 30 języków, analityką w czasie rzeczywistym i inteligentnym routingiem połączeń wbudowanym od początku.
Samodzielne hostowanie Dograh na Twoim VPS zachowuje wszystkie dane konwersacji, nagrania i interakcje z klientami na Twojej własnej infrastrukturze, co jest kluczowe dla zgodności z RODO i branż z rygorystycznymi wymogami dotyczącymi rezydencji danych. Dołączone komponenty PostgreSQL, Redis i MinIO zapewniają wydajność przechowywania i buforowania, jakiej wymagają interakcje głosowe o niskim opóźnieniu.
Główne cechy Dograh
Kreator agentów bez kodu
Przepływy pracy „przeciągnij i upuść” pozwalają użytkownikom nietechnicznym projektować pełne przepływy konwersacji głosowych bez pisania żadnego kodu.
Wsparcie dla ponad 30 języków
Natywna wielojęzyczna synteza i rozpoznawanie mowy umożliwia interakcje z klientami w języku, który preferują Twoi użytkownicy.
Inteligentne kierowanie połączeń
Złożone zapytania są automatycznie przekazywane do pracowników obsługi klienta, podczas gdy AI efektywnie obsługuje rutynowe prośby.
Analiza w czasie rzeczywistym
Pulpity nawigacyjne na żywo prezentują metryki rozmów, wskaźniki ukończenia i wydajność agentów, dzięki czemu możesz stale optymalizować.
Architektura z prywatnością na pierwszym miejscu
Wszystkie dane konwersacji pozostają w Twojej infrastrukturze, co ułatwia spełnienie wymogów RODO i zgodności branżowej.
Dlaczego warto uruchomić Dograh na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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