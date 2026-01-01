Seafile to wysokowydajna, otwartoźródłowa platforma do synchronizacji i udostępniania plików, używana przez miliony na całym świecie. Jej unikalna technologia synchronizacji na poziomie bloków zapewnia szybkie i efektywne pod względem przepustowości transfery plików między urządzeniami, co czyni ją idealną dla zespołów zarządzających dużymi bibliotekami plików. W przeciwieństwie do ogólnych usług przechowywania w chmurze, Seafile został zaprojektowany od podstaw z myślą o niezawodnej synchronizacji ogromnych kolekcji plików.

Dzięki szyfrowaniu po stronie klienta, wersjonowaniu plików, szczegółowym uprawnieniom do folderów i natywnym klientom synchronizacji dla każdej platformy, Seafile zapewnia zarządzanie plikami klasy korporacyjnej bez opłat abonamentowych i cen za użytkownika. Samodzielne hostowanie utrzymuje wszystkie Twoje dane na Twoim własnym serwerze. Ten szablon zawiera MariaDB do przechowywania metadanych, Memcached do buforowania wydajności i routing HTTPS Traefik dla bezpiecznego dostępu.