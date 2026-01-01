Wdróż Seafile za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma do synchronizacji i udostępniania plików jako alternatywa dla Dropboxa.
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Co możesz zbudować z Seafile
Seafile to wysokowydajna, otwartoźródłowa platforma do synchronizacji i udostępniania plików, używana przez miliony na całym świecie. Jej unikalna technologia synchronizacji na poziomie bloków zapewnia szybkie i efektywne pod względem przepustowości transfery plików między urządzeniami, co czyni ją idealną dla zespołów zarządzających dużymi bibliotekami plików. W przeciwieństwie do ogólnych usług przechowywania w chmurze, Seafile został zaprojektowany od podstaw z myślą o niezawodnej synchronizacji ogromnych kolekcji plików.
Dzięki szyfrowaniu po stronie klienta, wersjonowaniu plików, szczegółowym uprawnieniom do folderów i natywnym klientom synchronizacji dla każdej platformy, Seafile zapewnia zarządzanie plikami klasy korporacyjnej bez opłat abonamentowych i cen za użytkownika. Samodzielne hostowanie utrzymuje wszystkie Twoje dane na Twoim własnym serwerze. Ten szablon zawiera MariaDB do przechowywania metadanych, Memcached do buforowania wydajności i routing HTTPS Traefik dla bezpiecznego dostępu.
Główne cechy Seafile
Synchronizacja na poziomie bloku
Synchronizacja delta przenosi tylko zmienione bloki plików, zapewniając szybką i wydajną pod względem przepustowości synchronizację na wszystkich podłączonych urządzeniach.
Szyfrowanie od końca do końca
Biblioteki szyfrowane po stronie klienta zapewniają, że pliki są szyfrowane zanim opuszczą Twoje urządzenie, chroniąc wrażliwe dane w spoczynku i w transporcie.
Wersjonowanie plików
Automatyczna historia wersji z konfigurowalnym okresem przechowywania pozwala przywrócić poprzednie wersje plików i śledzić zmiany w czasie.
Bezpieczne linki udostępniania
Udostępniaj pliki i foldery za pośrednictwem linków z hasłami, datami ważności i limitami pobierania dla kontrolowanej współpracy zewnętrznej.
Wieloplatformowi Klienci
Natywne klienty synchronizacji dla systemów Windows, macOS, Linux, iOS i Android zapewniają dostęp do Twoich plików na każdym urządzeniu.
Dlaczego warto uruchomić Seafile na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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