LiteLLM to bramka AI o otwartym kodzie źródłowym, która zapewnia każdemu LLM ten sam interfejs API zgodny z OpenAI, dzięki czemu Twoje aplikacje mogą przełączać się między OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock i ponad 100 innymi dostawcami bez zmian w kodzie. Obsługuje równoważenie obciążenia, automatyczne przełączanie awaryjne, zarządzanie wirtualnymi kluczami API, śledzenie wydatków i ograniczanie szybkości z poziomu jednego interfejsu administracyjnego.

Samodzielne hostowanie LiteLLM utrzymuje Twoje klucze API i dane dotyczące użytkowania w Twojej własnej infrastrukturze, eliminuje dławienie i limity szybkości współdzielonych usług proxy oraz zapewnia Twojemu zespołowi centralną płaszczyznę kontroli dla całego użytkowania LLM — co jest kluczowe dla organizacji zarządzających kosztami AI i zgodnością na dużą skalę.