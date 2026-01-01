Wdróż LiteLLM jednym kliknięciem.
Zunifikowana brama AI zapewniająca dostęp API zgodny z OpenAI do ponad 100 modeli LLM od dowolnego dostawcy.
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Co możesz zbudować z LiteLLM
LiteLLM to bramka AI o otwartym kodzie źródłowym, która zapewnia każdemu LLM ten sam interfejs API zgodny z OpenAI, dzięki czemu Twoje aplikacje mogą przełączać się między OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock i ponad 100 innymi dostawcami bez zmian w kodzie. Obsługuje równoważenie obciążenia, automatyczne przełączanie awaryjne, zarządzanie wirtualnymi kluczami API, śledzenie wydatków i ograniczanie szybkości z poziomu jednego interfejsu administracyjnego.
Samodzielne hostowanie LiteLLM utrzymuje Twoje klucze API i dane dotyczące użytkowania w Twojej własnej infrastrukturze, eliminuje dławienie i limity szybkości współdzielonych usług proxy oraz zapewnia Twojemu zespołowi centralną płaszczyznę kontroli dla całego użytkowania LLM — co jest kluczowe dla organizacji zarządzających kosztami AI i zgodnością na dużą skalę.
Główne cechy LiteLLM
100+ Dostawców LLM
Uzyskaj dostęp do OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock i dziesiątek innych za pośrednictwem jednego, ujednoliconego punktu końcowego API.
Równoważenie obciążenia i przełączanie awaryjne
Rozdzielaj żądania pomiędzy wielu dostawców i automatycznie przełączaj się na kopie zapasowe, gdy dostawca jest niedostępny.
Śledzenie wydatków i Budżety
Monitoruj koszty LLM w czasie rzeczywistym i ustaw limity budżetowe dla poszczególnych użytkowników lub zespołów, aby zapobiec niekontrolowanym wydatkom na API.
Wirtualne zarządzanie kluczami
Wydawaj wirtualne klucze API o określonym zakresie zespołom i aplikacjom, z precyzyjną kontrolą dostępu i śledzeniem użycia.
Zaawansowany routing
Kieruj żądania według kosztu, opóźnienia lub niestandardowych reguł, aby zawsze używać najlepszego modelu dla każdego typu żądania.
Dlaczego warto uruchomić LiteLLM na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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