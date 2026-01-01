Wdróż Bludit jednym kliknięciem.
Prosty, szybki i bezpieczny system CMS oparty na plikach dla osobistych blogów i małych stron, bez wymaganej bazy danych.
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Co możesz zbudować z Bludit
Bludit to open source'owy system zarządzania treścią oparty na płaskich plikach, który przechowuje każdy post, stronę i ustawienia jako pliki Markdown i JSON na dysku. Ponieważ nie wymaga MySQL, PostgreSQL ani żadnej innej bazy danych, cały stos jest lżejszy, szybszy w tworzeniu kopii zapasowych i łatwiejszy do migracji między serwerami niż tradycyjne systemy CMS oparte na PHP.
Samodzielne hostowanie Bludit na VPS daje blogerom i właścicielom małych stron pełną własność ich treści i motywów, bez opłat za hosting od stron trzecich i bez blokady platformy. Posty można edytować z panelu administracyjnego opartego na przeglądarce lub bezpośrednio w systemie plików, a projekt zawiera wbudowany menedżer obrazów, system wtyczek i nowoczesne motywy gotowe do dostosowania.
Główne cechy Bludit
Nie jest wymagana baza danych
Przechowuje całą zawartość w płaskich plikach Markdown i JSON, dzięki czemu wdrożenie, tworzenie kopii zapasowych i kontrola wersji są tak proste, jak skopiowanie folderu.
Publikowanie Markdown
Pisz posty i strony w Markdown za pomocą edytora opartego na przeglądarce, który obsługuje wersje robocze, publikowanie zaplanowane i kategorie.
Motywy i wtyczki
Dostosuj wygląd za pomocą wbudowanych, nowoczesnych motywów i rozszerzaj funkcjonalność za pośrednictwem systemu wtyczek bez dotykania kodu źródłowego.
Wbudowany menedżer obrazów
Przesyłaj, organizuj i osadzaj obrazy z biblioteki mediów zintegrowanej z panelem administracyjnym, bez zewnętrznych usług przechowywania danych.
Role wielu użytkowników
Zapraszaj redaktorów i autorów z różnymi uprawnieniami, aby wielu współtwórców mogło publikować bez udostępniania jednego konta.
Dlaczego warto uruchomić Bludit na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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