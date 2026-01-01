Bludit to open source'owy system zarządzania treścią oparty na płaskich plikach, który przechowuje każdy post, stronę i ustawienia jako pliki Markdown i JSON na dysku. Ponieważ nie wymaga MySQL, PostgreSQL ani żadnej innej bazy danych, cały stos jest lżejszy, szybszy w tworzeniu kopii zapasowych i łatwiejszy do migracji między serwerami niż tradycyjne systemy CMS oparte na PHP.

Samodzielne hostowanie Bludit na VPS daje blogerom i właścicielom małych stron pełną własność ich treści i motywów, bez opłat za hosting od stron trzecich i bez blokady platformy. Posty można edytować z panelu administracyjnego opartego na przeglądarce lub bezpośrednio w systemie plików, a projekt zawiera wbudowany menedżer obrazów, system wtyczek i nowoczesne motywy gotowe do dostosowania.