Wdróż OpenLIT jednym kliknięciem.
Open-source'owa, natywna dla OpenTelemetry platforma do monitorowania obserwowalności i kosztów dla aplikacji LLM i generatywnej AI.
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Co możesz zbudować z OpenLIT
OpenLIT to platforma inżynierii AI o otwartym kodzie źródłowym, która zapewnia aplikacjom LLM i generatywnej AI pełną obserwowalność stosu za pomocą jednej linii instrumentacji. Rejestruje ślady, zużycie tokenów, opóźnienia, błędy i koszty w ponad 50 dostawcach LLM, bazach danych wektorowych, GPU i frameworkach agentów — wszystko to przy użyciu natywnych konwencji semantycznych OpenTelemetry, dzięki czemu istniejące potoki OTel działają bez niestandardowych SDK.
Samodzielne hostowanie OpenLIT na własnym VPS utrzymuje zawartość promptów, wykorzystanie modeli i aktywność kluczy API na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez cen za token czy limitów miejsc narzuconych przez dostawcę SaaS. Pamięć masowa ClickHouse obsługuje telemetrię o dużej objętości, a dołączony kolektor OTel udostępnia punkty końcowe OTLP gRPC i HTTP, gotowe dla OpenLIT SDK lub dowolnej innej usługi instrumentowanej przez OTel.
Główne cechy OpenLIT
Obserwowalność LLM
Rejestruj prompty, uzupełnienia, tokeny, opóźnienia i błędy u ponad 50 dostawców LLM za pomocą dwóch linii konfiguracji SDK.
Monitorowanie kosztów
Śledź wydatki na każde zapytanie, model i aplikację w czasie rzeczywistym, korzystając z wbudowanych cenników dla głównych dostawców LLM.
OpenTelemetry natywny
Wykorzystuje standardowe konwencje semantyczne OTel dla generatywnej sztucznej inteligencji, dzięki czemu każda usługa instrumentowana przez OTel wysyła dane bez SDK dostawców.
Monitorowanie GPU
Zbieraj metryki GPU NVIDIA i AMD — wykorzystanie, pamięć, temperatura i pobór mocy — wraz z telemetrią modelu.
Monit i zarządzanie Vault
Wersjonuj podpowiedzi, przeprowadzaj eksperymenty i przechowuj klucze API dostawców we wbudowanym skarbcu tajemnic z dostępem opartym na rolach.
Piaskownica i ewaluacje
Porównaj odpowiedzi modeli obok siebie i uruchom zautomatyzowane oceny, aby ocenić jakość, stronniczość i halucynacje.
Dlaczego warto uruchomić OpenLIT na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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