OpenLIT to platforma inżynierii AI o otwartym kodzie źródłowym, która zapewnia aplikacjom LLM i generatywnej AI pełną obserwowalność stosu za pomocą jednej linii instrumentacji. Rejestruje ślady, zużycie tokenów, opóźnienia, błędy i koszty w ponad 50 dostawcach LLM, bazach danych wektorowych, GPU i frameworkach agentów — wszystko to przy użyciu natywnych konwencji semantycznych OpenTelemetry, dzięki czemu istniejące potoki OTel działają bez niestandardowych SDK.

Samodzielne hostowanie OpenLIT na własnym VPS utrzymuje zawartość promptów, wykorzystanie modeli i aktywność kluczy API na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez cen za token czy limitów miejsc narzuconych przez dostawcę SaaS. Pamięć masowa ClickHouse obsługuje telemetrię o dużej objętości, a dołączony kolektor OTel udostępnia punkty końcowe OTLP gRPC i HTTP, gotowe dla OpenLIT SDK lub dowolnej innej usługi instrumentowanej przez OTel.