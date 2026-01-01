Wdróż Daptin jednym kliknięciem.
Open-source bezgłowy CMS, który udostępnia dowolny model danych za pośrednictwem automatycznie generowanych interfejsów API REST i GraphQL.
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Co możesz zbudować z Daptin
Daptin to open-source'owy backend-as-a-service, który przekształca dowolny model danych w kompletne API REST i GraphQL, z wbudowanym uwierzytelnianiem użytkowników, uprawnieniami opartymi na rolach i maszynami stanów. Zamiast pisać handlery endpointów, definiujesz encje i relacje w YAML lub JSON, a Daptin automatycznie generuje pełny interfejs CRUD, pulpit nawigacyjny i specyfikację OpenAPI.
Samodzielne hostowanie Daptin na własnym VPS-ie utrzymuje rekordy użytkowników, dane uwierzytelniające OAuth i przesłane zasoby całkowicie pod Twoją kontrolą, bez opłat za każde żądanie. Wdrożenie w postaci pojedynczego pliku binarnego obejmuje wbudowaną obsługę SQLite, PostgreSQL i MySQL, a także adaptery pamięci masowej oparte na rclone dla kolumn plików synchronizowanych z chmurą oraz zintegrowane pakiety marketplace do selektywnego włączania funkcji.
Główne cechy Daptin
Automatycznie generowane API
Zdefiniuj encje w YAML lub JSON, a Daptin natychmiast udostępni punkty końcowe REST, schemat GraphQL i specyfikację OpenAPI — bez konieczności pisania kodu obsługi.
Wielobazodanowe zaplecze
Uruchom tę samą instancję Daptin w oparciu o SQLite dla szybkich startów lub skaluj do PostgreSQL i MySQL bez zmiany ani jednej linii definicji modelu.
Uwierzytelnianie i uprawnienia
Wbudowane zarządzanie użytkownikami, logowanie społecznościowe OAuth2, autoryzacja JWT oraz szczegółowe uprawnienia na poziomie wiersza eliminują potrzebę oddzielnej usługi tożsamości.
Akcje i maszyny stanów
Modeluj przepływy pracy biznesowej bezpośrednio w Daptin, używając łańcuchów akcji i skończonych automatów stanowych, zastępując niestandardowy kod serwera dla typowej orkiestracji CRUD.
Synchronizacja pamięci masowej w chmurze
Kolumny zasobów przechowują pliki za pośrednictwem dostawców opartych na rclone, umożliwiając synchronizację przesyłanych plików z S3, Google Drive, Dropbox i dziesiątkami innych zapleczy, gotowe do użycia.
Dlaczego warto uruchomić Daptin na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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