Daptin to open-source'owy backend-as-a-service, który przekształca dowolny model danych w kompletne API REST i GraphQL, z wbudowanym uwierzytelnianiem użytkowników, uprawnieniami opartymi na rolach i maszynami stanów. Zamiast pisać handlery endpointów, definiujesz encje i relacje w YAML lub JSON, a Daptin automatycznie generuje pełny interfejs CRUD, pulpit nawigacyjny i specyfikację OpenAPI.

Samodzielne hostowanie Daptin na własnym VPS-ie utrzymuje rekordy użytkowników, dane uwierzytelniające OAuth i przesłane zasoby całkowicie pod Twoją kontrolą, bez opłat za każde żądanie. Wdrożenie w postaci pojedynczego pliku binarnego obejmuje wbudowaną obsługę SQLite, PostgreSQL i MySQL, a także adaptery pamięci masowej oparte na rclone dla kolumn plików synchronizowanych z chmurą oraz zintegrowane pakiety marketplace do selektywnego włączania funkcji.