Wdróż Hi.Events jednym kliknięciem.
Platforma open-source do zarządzania wydarzeniami i sprzedaży biletów na konferencje, warsztaty i spotkania.
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Co możesz zbudować z Hi.Events
Hi.Events to nowoczesna, otwartoźródłowa platforma do zarządzania wydarzeniami i sprzedaży biletów, stworzona dla organizatorów, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi wydarzeniami, bez płacenia prowizji od każdego sprzedanego biletu komercyjnym platformom. Obsługuje cały cykl życia wydarzenia — od publikowania stron wydarzeń i sprzedaży biletów, po odprawianie uczestników i analizowanie sprzedaży — wszystko z ujednoliconego panelu.
Samodzielne hostowanie Hi.Events na własnym VPS-ie pozwala zachować kontrolę nad danymi uczestników, konfiguracją płatności i treścią wydarzenia. Zamiast tracić procent od każdego biletu na rzecz dostawcy SaaS, płacisz stałą opłatę za VPS, niezależnie od liczby sprzedanych biletów, i możesz dostosować platformę do swojej marki.
Główne cechy Hi.Events
Konfigurowalne Strony Wydarzeń
Twórz markowe strony wydarzeń z niestandardowymi domenami, własnymi logo i dopasowanymi układami stron głównych, które pasują do Twojej organizacji.
Sprzedaż biletów Stripe
Sprzedawaj płatne i bezpłatne bilety z natywną integracją Stripe, kodami promocyjnymi, limitami pojemności i wielopoziomowymi zasadami cenowymi.
Odprawa QR
Weryfikuj uczestników przy wejściu za pomocą biletów z kodami QR oraz wbudowanego interfejsu do odprawy, przeznaczonego dla personelu na urządzeniach mobilnych.
Zarządzanie zamówieniami
Śledź zamówienia, wydawaj zwroty, ponownie wysyłaj bilety i eksportuj listy uczestników do drukowania identyfikatorów lub działań po wydarzeniu.
Analityka Sprzedaży
Monitoruj sprzedaż biletów, przychody i trendy frekwencji w czasie rzeczywistym, korzystając z wbudowanych pulpitów nawigacyjnych i raportów dla poszczególnych wydarzeń.
REST API i Webhooks
Zintegruj Hi.Events z systemami CRM, listami mailingowymi lub niestandardowymi przepływami pracy za pośrednictwem udokumentowanego interfejsu REST API i systemu webhooków.
Dlaczego warto uruchomić Hi.Events na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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