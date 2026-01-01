Hi.Events to nowoczesna, otwartoźródłowa platforma do zarządzania wydarzeniami i sprzedaży biletów, stworzona dla organizatorów, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi wydarzeniami, bez płacenia prowizji od każdego sprzedanego biletu komercyjnym platformom. Obsługuje cały cykl życia wydarzenia — od publikowania stron wydarzeń i sprzedaży biletów, po odprawianie uczestników i analizowanie sprzedaży — wszystko z ujednoliconego panelu.

Samodzielne hostowanie Hi.Events na własnym VPS-ie pozwala zachować kontrolę nad danymi uczestników, konfiguracją płatności i treścią wydarzenia. Zamiast tracić procent od każdego biletu na rzecz dostawcy SaaS, płacisz stałą opłatę za VPS, niezależnie od liczby sprzedanych biletów, i możesz dostosować platformę do swojej marki.