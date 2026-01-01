Do 69% zniżki na Firefox

Wdróż Firefoxa z instalacją jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowana przeglądarka Firefox dostępna z dowolnego urządzenia przez interfejs webowy, z trwałymi zakładkami, rozszerzeniami i ustawieniami.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Firefoxa z instalacją jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Firefox

Firefox w Dockerze uruchamia w pełni funkcjonalną przeglądarkę na Twoim VPS i przesyła ją strumieniowo do dowolnej nowoczesnej przeglądarki internetowej za pośrednictwem interfejsu graficznego opartego na sieci web. Zapewnia to Tobie izolowane środowisko przeglądania, które chroni Twoje lokalne urządzenia, maskuje Twój domowy adres IP i pozwala Tobie utrzymać spójny profil przeglądania — wraz z zakładkami, hasłami i rozszerzeniami — dostępny z dowolnego miejsca na świecie.

Samodzielne hostowanie Firefoxa na Twoim VPS oznacza, że Twoje sesje przeglądania nigdy nie są przetwarzane przez komercyjną usługę zdalnego pulpitu, dając badaczom bezpieczeństwa, użytkownikom dbającym o prywatność i zdalnym zespołom prywatną, zawsze dostępną przeglądarkę pod ich własną kontrolą.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Firefox

Izolowane środowisko przeglądania

Przeglądaj z adresu IP VPS zamiast z Twojego lokalnego połączenia, chroniąc Twój lokalny system przed zagrożeniami internetowymi i maskując Twój adres domowy.

Stały Profil

Zakładki, historia, hasła i zainstalowane rozszerzenia przetrwają ponowne uruchomienia kontenera, zapewniając Tobie spójne doświadczenie przeglądania za każdym razem.

Dostęp z dowolnego urządzenia

Otwórz sesję przeglądarki w dowolnej nowoczesnej przeglądarce internetowej — nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani klienta VNC na urządzeniu dostępowym.

Wsparcie rozszerzeń

Zainstaluj dowolny dodatek Firefox, w tym blokery reklam, menedżery haseł i narzędzia do ochrony prywatności, tak samo, jak zrobił(a)byś to w lokalnej instalacji Firefoxa.

Strumieniowanie audio

Dźwięk internetowy jest domyślnie włączony, dzięki czemu możesz odtwarzać multimedia, oglądać filmy i korzystać z internetowych aplikacji głosowych podczas sesji zdalnej.

Dlaczego warto uruchomić Firefox na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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