Firefox w Dockerze uruchamia w pełni funkcjonalną przeglądarkę na Twoim VPS i przesyła ją strumieniowo do dowolnej nowoczesnej przeglądarki internetowej za pośrednictwem interfejsu graficznego opartego na sieci web. Zapewnia to Tobie izolowane środowisko przeglądania, które chroni Twoje lokalne urządzenia, maskuje Twój domowy adres IP i pozwala Tobie utrzymać spójny profil przeglądania — wraz z zakładkami, hasłami i rozszerzeniami — dostępny z dowolnego miejsca na świecie.

Samodzielne hostowanie Firefoxa na Twoim VPS oznacza, że Twoje sesje przeglądania nigdy nie są przetwarzane przez komercyjną usługę zdalnego pulpitu, dając badaczom bezpieczeństwa, użytkownikom dbającym o prywatność i zdalnym zespołom prywatną, zawsze dostępną przeglądarkę pod ich własną kontrolą.