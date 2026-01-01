Wdróż Firefoxa z instalacją jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana przeglądarka Firefox dostępna z dowolnego urządzenia przez interfejs webowy, z trwałymi zakładkami, rozszerzeniami i ustawieniami.
Wybierz plan VPS dla Firefox
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Firefox
Firefox w Dockerze uruchamia w pełni funkcjonalną przeglądarkę na Twoim VPS i przesyła ją strumieniowo do dowolnej nowoczesnej przeglądarki internetowej za pośrednictwem interfejsu graficznego opartego na sieci web. Zapewnia to Tobie izolowane środowisko przeglądania, które chroni Twoje lokalne urządzenia, maskuje Twój domowy adres IP i pozwala Tobie utrzymać spójny profil przeglądania — wraz z zakładkami, hasłami i rozszerzeniami — dostępny z dowolnego miejsca na świecie.
Samodzielne hostowanie Firefoxa na Twoim VPS oznacza, że Twoje sesje przeglądania nigdy nie są przetwarzane przez komercyjną usługę zdalnego pulpitu, dając badaczom bezpieczeństwa, użytkownikom dbającym o prywatność i zdalnym zespołom prywatną, zawsze dostępną przeglądarkę pod ich własną kontrolą.
Główne cechy Firefox
Izolowane środowisko przeglądania
Przeglądaj z adresu IP VPS zamiast z Twojego lokalnego połączenia, chroniąc Twój lokalny system przed zagrożeniami internetowymi i maskując Twój adres domowy.
Stały Profil
Zakładki, historia, hasła i zainstalowane rozszerzenia przetrwają ponowne uruchomienia kontenera, zapewniając Tobie spójne doświadczenie przeglądania za każdym razem.
Dostęp z dowolnego urządzenia
Otwórz sesję przeglądarki w dowolnej nowoczesnej przeglądarce internetowej — nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani klienta VNC na urządzeniu dostępowym.
Wsparcie rozszerzeń
Zainstaluj dowolny dodatek Firefox, w tym blokery reklam, menedżery haseł i narzędzia do ochrony prywatności, tak samo, jak zrobił(a)byś to w lokalnej instalacji Firefoxa.
Strumieniowanie audio
Dźwięk internetowy jest domyślnie włączony, dzięki czemu możesz odtwarzać multimedia, oglądać filmy i korzystać z internetowych aplikacji głosowych podczas sesji zdalnej.
Dlaczego warto uruchomić Firefox na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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