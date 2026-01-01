Wdróż Posterizarr jednym kliknięciem.
Automatyczny generator plakatów dla Plex, Jellyfin i Emby, który pobiera i nakłada grafikę z TMDB, Fanart i TVDB.
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Co możesz zbudować z Posterizarr
Posterizarr to narzędzie do automatyzacji o otwartym kodzie źródłowym, które tworzy piękne, beztekstowe plakaty, tła i karty tytułowe dla Twojej biblioteki Plex, Jellyfin lub Emby. Pobiera grafikę z Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex i IMDb, a następnie stosuje Twoje własne nakładki, czcionki i reguły tekstowe, dzięki czemu każdy film, serial i sezon wygląda spójnie w całej bibliotece.
Samodzielne hostowanie Posterizarr na VPS zapewnia mu stały czas dostępności i dedykowaną przepustowość potrzebną do automatycznego generowania grafik dla tysięcy pozycji. Dołączony interfejs użytkownika sieciowego pozwala zarządzać ustawieniami, monitorować postępy i uruchamiać zadania z poziomu przeglądarki, a integracje z Tautulli, Sonarr i Radarr sprawiają, że nowe wydania wyglądają dopracowanie w momencie, gdy trafią do Twojej biblioteki.
Główne cechy Posterizarr
Pełny interfejs webowy
Zarządzaj ustawieniami, monitoruj aktywność i uruchamiaj plakaty z nowoczesnego interfejsu przeglądarki, zamiast ręcznie edytować pliki JSON.
Plex, Jellyfin, Emby
Generuje grafikę dla wszystkich trzech głównych serwerów multimedialnych i zapisuje zasoby w strukturze folderów zgodnej z Kometa dla przenośności.
Wielozródłowa grafika
Pobiera obrazy z Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex i IMDb, dzięki czemu każdy tytuł znajduje grafikę źródłową w wysokiej rozdzielczości, bez tekstu.
Niestandardowe nakładki i tekst
Zastosuj własne czcionki, kolory, gradienty i reguły tekstowe, aby stworzyć ujednolicony styl plakatów dla filmów, seriali i sezonów.
Integracja Arr stack
Wyzwalacz uruchamia się automatycznie z Tautulli, Sonarr i Radarr, dzięki czemu nowe wydania otrzymują pasujące plakaty, jak tylko zostaną dodane.
Kopia zapasowa i zasoby ręczne
Dedykowane woluminy do tworzenia kopii zapasowych zasobów oraz ręcznie wyselekcjonowane grafiki zapewniają bezpieczeństwo niestandardowych plakatów podczas przebudów i aktualizacji.
Dlaczego warto uruchomić Posterizarr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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