Posterizarr to narzędzie do automatyzacji o otwartym kodzie źródłowym, które tworzy piękne, beztekstowe plakaty, tła i karty tytułowe dla Twojej biblioteki Plex, Jellyfin lub Emby. Pobiera grafikę z Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex i IMDb, a następnie stosuje Twoje własne nakładki, czcionki i reguły tekstowe, dzięki czemu każdy film, serial i sezon wygląda spójnie w całej bibliotece.

Samodzielne hostowanie Posterizarr na VPS zapewnia mu stały czas dostępności i dedykowaną przepustowość potrzebną do automatycznego generowania grafik dla tysięcy pozycji. Dołączony interfejs użytkownika sieciowego pozwala zarządzać ustawieniami, monitorować postępy i uruchamiać zadania z poziomu przeglądarki, a integracje z Tautulli, Sonarr i Radarr sprawiają, że nowe wydania wyglądają dopracowanie w momencie, gdy trafią do Twojej biblioteki.