Shynet to samodzielnie hostowana platforma analityki internetowej, zaprojektowana dla właścicieli stron internetowych dbających o prywatność. W przeciwieństwie do komercyjnych narzędzi analitycznych, Shynet śledzi zachowania odwiedzających bez plików cookie, fingerprintingu czy gromadzenia danych osobowych, dzięki czemu jest w pełni zgodny z RODO i podobnymi przepisami dotyczącymi prywatności, bez konieczności stosowania banerów cookie czy okien dialogowych zgody.

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