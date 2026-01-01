Wdróż Shynet jednym kliknięciem.
Platforma analityki internetowej szanująca prywatność, która działa bez plików cookie i zapewnia Ci pełną własność danych.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Shynet
Shynet to samodzielnie hostowana platforma analityki internetowej, zaprojektowana dla właścicieli stron internetowych dbających o prywatność. W przeciwieństwie do komercyjnych narzędzi analitycznych, Shynet śledzi zachowania odwiedzających bez plików cookie, fingerprintingu czy gromadzenia danych osobowych, dzięki czemu jest w pełni zgodny z RODO i podobnymi przepisami dotyczącymi prywatności, bez konieczności stosowania banerów cookie czy okien dialogowych zgody.
Wdrożenie Shynet na własnym serwerze VPS oznacza, że dane Twoich odwiedzających nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Otrzymujesz czyste, znaczące metryki — sesje, źródła ruchu, czasy ładowania i dane geograficzne — jednocześnie szanując prywatność Twoich użytkowników i zachowując pełną własność Twoich analiz.
Główne cechy Shynet
Śledzenie bez plików cookie
Zbiera dane analityczne bez plików cookie i fingerprintingu, eliminując konieczność stosowania banerów zgody i zapewniając zgodność z RODO i Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA).
Samodzielnie hostowana własność danych
Wszystkie dane odwiedzających pozostają na Twoim VPS — bez udostępniania stronom trzecim, bez brokerów danych, bez blokady platformy.
Lekki skrypt osadzania
Pojedynczy fragment kodu JavaScript lub tracker pikselowy 1×1 bez JS integruje się z dowolną witryną lub generatorem stron statycznych.
Zarządzanie wieloma stronami
Zarządzaj analityką dla wielu stron internetowych z jednego pulpitu nawigacyjnego, z kontrolą dostępu do poszczególnych witryn dla zespołów.
Dane sesji w czasie rzeczywistym
Wyświetl aktywne sesje, źródła odsyłające, czasy ładowania stron oraz podział geograficzny na bieżąco.
Dlaczego warto uruchomić Shynet na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
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