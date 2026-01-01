Do 69% zniżki na Cleanuparr

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Zaawansowany czyściciel kolejek dla stosu Servarr, który automatycznie usuwa zawieszone, nieudane i złośliwe pobrania.

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VPS zarządzany przez AI
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
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KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
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KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
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KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
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KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Cleanuparr

Cleanuparr to samodzielnie hostowany menedżer pobierania, stworzony specjalnie dla ekosystemu Servarr. Łączy się z Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i Whisparr, a także z qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent i rTorrent, a następnie stale sprawdza kolejkę, aby usuwać pobrania, które utknęły, są zablokowane w metadanych, pobierają się zbyt wolno, nie importują się lub pasują do znanych wzorców złośliwego oprogramowania, takich jak podejrzane pliki .lnk i .zipx.

Oprócz dbania o czystość kolejki, Cleanuparr proaktywnie wyszukuje brakujące media i ulepszenia jakości, które nie spełniają wymagań, usuwa zakończone seedowanie, usuwa osierocone pliki, które nie są już śledzone przez aplikacje arr, i wysyła alerty przy każdym usunięciu. Uruchomienie go na własnym VPS utrzymuje porządek w automatyzacji mediów przez całą dobę, bez konieczności ręcznego nadzorowania kolejki.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Cleanuparr

Czyszczenie oparte na przekreśleniu

Oznacz nieudane pobrania konfigurowalnymi ostrzeżeniami i automatycznie je usuwaj oraz blokuj, gdy osiągną Twój próg.

Blokada złośliwego oprogramowania

Wykrywaj i usuwaj znane złośliwe torrenty, korzystając ze wzorców utrzymywanych przez społeczność oraz wbudowanej czarnej listy podejrzanych typów plików.

Integracja w całym Servarr

Działa z Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i Whisparr wraz z qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent i rTorrent w jednym miejscu.

Wyszukiwanie brakujących i aktualizacji

Automatycznie uruchamia wyszukiwanie brakujących elementów i ulepszeń jakości poniżej progu odcięcia, w tym śledzenie niestandardowych wyników formatowania.

Czyszczenie osieroconych i seedingu

Usuwa pobrane pliki bez twardych linków lub odniesień arr, przycina długotrwałe seedowanie i obsługuje przepływy pracy uwzględniające cross-seed.

Powiadomienia w czasie rzeczywistym

Wysyła alerty o każdym uderzeniu, usunięciu lub zablokowaniu za pośrednictwem Twojego preferowanego kanału powiadomień, aby nic nie umknęło Twojej uwadze.

Dlaczego warto uruchomić Cleanuparr na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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