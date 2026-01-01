Cleanuparr to samodzielnie hostowany menedżer pobierania, stworzony specjalnie dla ekosystemu Servarr. Łączy się z Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i Whisparr, a także z qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent i rTorrent, a następnie stale sprawdza kolejkę, aby usuwać pobrania, które utknęły, są zablokowane w metadanych, pobierają się zbyt wolno, nie importują się lub pasują do znanych wzorców złośliwego oprogramowania, takich jak podejrzane pliki .lnk i .zipx .

Oprócz dbania o czystość kolejki, Cleanuparr proaktywnie wyszukuje brakujące media i ulepszenia jakości, które nie spełniają wymagań, usuwa zakończone seedowanie, usuwa osierocone pliki, które nie są już śledzone przez aplikacje arr, i wysyła alerty przy każdym usunięciu. Uruchomienie go na własnym VPS utrzymuje porządek w automatyzacji mediów przez całą dobę, bez konieczności ręcznego nadzorowania kolejki.