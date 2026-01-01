Wdróż Cleanuparr jednym kliknięciem.
Zaawansowany czyściciel kolejek dla stosu Servarr, który automatycznie usuwa zawieszone, nieudane i złośliwe pobrania.
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Co możesz zbudować z Cleanuparr
Cleanuparr to samodzielnie hostowany menedżer pobierania, stworzony specjalnie dla ekosystemu Servarr. Łączy się z Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i Whisparr, a także z qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent i rTorrent, a następnie stale sprawdza kolejkę, aby usuwać pobrania, które utknęły, są zablokowane w metadanych, pobierają się zbyt wolno, nie importują się lub pasują do znanych wzorców złośliwego oprogramowania, takich jak podejrzane pliki
.lnk i
.zipx.
Oprócz dbania o czystość kolejki, Cleanuparr proaktywnie wyszukuje brakujące media i ulepszenia jakości, które nie spełniają wymagań, usuwa zakończone seedowanie, usuwa osierocone pliki, które nie są już śledzone przez aplikacje arr, i wysyła alerty przy każdym usunięciu. Uruchomienie go na własnym VPS utrzymuje porządek w automatyzacji mediów przez całą dobę, bez konieczności ręcznego nadzorowania kolejki.
Główne cechy Cleanuparr
Czyszczenie oparte na przekreśleniu
Oznacz nieudane pobrania konfigurowalnymi ostrzeżeniami i automatycznie je usuwaj oraz blokuj, gdy osiągną Twój próg.
Blokada złośliwego oprogramowania
Wykrywaj i usuwaj znane złośliwe torrenty, korzystając ze wzorców utrzymywanych przez społeczność oraz wbudowanej czarnej listy podejrzanych typów plików.
Integracja w całym Servarr
Działa z Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i Whisparr wraz z qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent i rTorrent w jednym miejscu.
Wyszukiwanie brakujących i aktualizacji
Automatycznie uruchamia wyszukiwanie brakujących elementów i ulepszeń jakości poniżej progu odcięcia, w tym śledzenie niestandardowych wyników formatowania.
Czyszczenie osieroconych i seedingu
Usuwa pobrane pliki bez twardych linków lub odniesień arr, przycina długotrwałe seedowanie i obsługuje przepływy pracy uwzględniające cross-seed.
Powiadomienia w czasie rzeczywistym
Wysyła alerty o każdym uderzeniu, usunięciu lub zablokowaniu za pośrednictwem Twojego preferowanego kanału powiadomień, aby nic nie umknęło Twojej uwadze.
Dlaczego warto uruchomić Cleanuparr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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