Wdróż ZNC jednym kliknięciem.
Zawsze aktywny bouncer IRC, który utrzymuje Twoje połączenie z sieciami IRC 24/7 i odtwarza pominięte wiadomości.
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Co możesz zbudować z ZNC
ZNC to zaawansowany bouncer IRC (nazywany również BNC), który utrzymuje stałe połączenie z sieciami IRC w Twoim imieniu. Rejestruje wiadomości, gdy jesteś offline, odtwarza je po ponownym połączeniu i pozwala łączyć się z wielu klientów IRC do tej samej tożsamości jednocześnie. Po ponad 15 latach rozwoju ZNC pozostaje de facto standardem dla samodzielnie hostowanych bouncerów IRC.
Samodzielne hostowanie ZNC na VPS-ie zapewnia Ci stabilną, zawsze dostępną obecność IRC z pełną historią zaległych wiadomości, modułowymi wtyczkami do powiadomień, logowania i identyfikacji, plus interfejs administracyjny webowy do dodawania sieci i konfigurowania kanałów bez dotykania plików konfiguracyjnych.
Główne cechy ZNC
Stała obecność IRC
Pozostaje połączony z każdą siecią, do której dołączasz, dzięki czemu nie przegapisz wiadomości ani nie stracisz rejestracji nicków podczas przestoju komputera.
Odtwarzanie wieloklientowe
Połącz się jednocześnie z klientami desktopowymi, mobilnymi i webowymi — ZNC odtwarza pominięte wiadomości i utrzymuje synchronizację każdego klienta.
Modułowy system wtyczek
Wbudowane moduły do logowania, uwierzytelniania NickServ, fail2ban, cyklicznego przełączania kanałów, powiadomień push i dziesiątki innych.
Interfejs administracyjny sieci
Zarządzaj użytkownikami, sieciami, kanałami i modułami z poziomu przeglądarki — nie ma potrzeby ręcznej edycji konfiguracji ani używania komend bota IRC.
Obsługa wielu użytkowników
Konta dla poszczególnych użytkowników z izolowanymi sieciami i ustawieniami modułów pozwalają gospodarstwom domowym lub zespołom dzielić jedną instancję ZNC między różnymi tożsamościami IRC.
Dlaczego warto uruchomić ZNC na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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