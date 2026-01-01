Do 69% zniżki na ZNC

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Zawsze aktywny bouncer IRC, który utrzymuje Twoje połączenie z sieciami IRC 24/7 i odtwarza pominięte wiadomości.

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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
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4 TB przepustowości
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
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16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
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32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z ZNC

ZNC to zaawansowany bouncer IRC (nazywany również BNC), który utrzymuje stałe połączenie z sieciami IRC w Twoim imieniu. Rejestruje wiadomości, gdy jesteś offline, odtwarza je po ponownym połączeniu i pozwala łączyć się z wielu klientów IRC do tej samej tożsamości jednocześnie. Po ponad 15 latach rozwoju ZNC pozostaje de facto standardem dla samodzielnie hostowanych bouncerów IRC.

Samodzielne hostowanie ZNC na VPS-ie zapewnia Ci stabilną, zawsze dostępną obecność IRC z pełną historią zaległych wiadomości, modułowymi wtyczkami do powiadomień, logowania i identyfikacji, plus interfejs administracyjny webowy do dodawania sieci i konfigurowania kanałów bez dotykania plików konfiguracyjnych.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy ZNC

Stała obecność IRC

Pozostaje połączony z każdą siecią, do której dołączasz, dzięki czemu nie przegapisz wiadomości ani nie stracisz rejestracji nicków podczas przestoju komputera.

Odtwarzanie wieloklientowe

Połącz się jednocześnie z klientami desktopowymi, mobilnymi i webowymi — ZNC odtwarza pominięte wiadomości i utrzymuje synchronizację każdego klienta.

Modułowy system wtyczek

Wbudowane moduły do logowania, uwierzytelniania NickServ, fail2ban, cyklicznego przełączania kanałów, powiadomień push i dziesiątki innych.

Interfejs administracyjny sieci

Zarządzaj użytkownikami, sieciami, kanałami i modułami z poziomu przeglądarki — nie ma potrzeby ręcznej edycji konfiguracji ani używania komend bota IRC.

Obsługa wielu użytkowników

Konta dla poszczególnych użytkowników z izolowanymi sieciami i ustawieniami modułów pozwalają gospodarstwom domowym lub zespołom dzielić jedną instancję ZNC między różnymi tożsamościami IRC.

Dlaczego warto uruchomić ZNC na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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