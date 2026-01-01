ZNC to zaawansowany bouncer IRC (nazywany również BNC), który utrzymuje stałe połączenie z sieciami IRC w Twoim imieniu. Rejestruje wiadomości, gdy jesteś offline, odtwarza je po ponownym połączeniu i pozwala łączyć się z wielu klientów IRC do tej samej tożsamości jednocześnie. Po ponad 15 latach rozwoju ZNC pozostaje de facto standardem dla samodzielnie hostowanych bouncerów IRC.

Samodzielne hostowanie ZNC na VPS-ie zapewnia Ci stabilną, zawsze dostępną obecność IRC z pełną historią zaległych wiadomości, modułowymi wtyczkami do powiadomień, logowania i identyfikacji, plus interfejs administracyjny webowy do dodawania sieci i konfigurowania kanałów bez dotykania plików konfiguracyjnych.