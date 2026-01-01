Wdróż KitchenOwl jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana wspólna lista zakupów, menedżer przepisów i planer posiłków, który utrzymuje całe gospodarstwo domowe w synchronizacji z dowolnego urządzenia.
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Co możesz zbudować z KitchenOwl
KitchenOwl to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana aplikacja do zarządzania listą zakupów, przepisami i planowaniem posiłków dla gospodarstw domowych. Backend Flask współpracuje z interfejsem użytkownika Flutter (webowym i mobilnym), aby listy zakupów, inwentarz spiżarni i zapisane przepisy były synchronizowane w czasie rzeczywistym na urządzeniach każdego członka gospodarstwa domowego — telefonach w sklepie, tabletach w kuchni, laptopach w każdym innym miejscu.
Samodzielne hostowanie KitchenOwl na własnym VPS-ie pozwala zachować nawyki zakupowe, kolekcje przepisów i rutyny domowe w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, zamiast korzystać z darmowej usługi SaaS, która monetyzuje dane o zakupach konsumentów. Wdrożenie w pojedynczym kontenerze zawiera SQLite do niskiego zużycia zasobów, obsługuje nieograniczoną liczbę gospodarstw domowych i przepisów oraz integruje się z aplikacjami mobilnymi na iOS i Androida do edycji list w sklepie.
Główne cechy KitchenOwl
Wspólne listy zakupów
Listy zakupów synchronizowane w czasie rzeczywistym na telefonach, tabletach i laptopach, aby wszyscy widzieli tę samą listę podczas zakupów lub planowania.
Przepisy i planowanie posiłków
Zapisuj przepisy (lub importuj je z adresów URL), planuj posiłki w kalendarzu i automatycznie generuj listę zakupów z wybranych przepisów.
Śledzenie spiżarni
Śledź produkty, które już posiadasz, aby planowanie posiłków mogło odjąć je z wygenerowanej listy zakupów i uniknąć podwójnych zakupów.
Wiele gospodarstw domowych
Prowadź oddzielne gospodarstwa domowe na jednej instancji, każde z izolowanymi listami, przepisami i członkami dla wspólnych domów lub rozszerzonej rodziny.
aplikacje na iOS i Android
Własne aplikacje mobilne łączą się z Twoją samodzielnie hostowaną instancją w celu szybkiej aktualizacji list, zakupów offline i wprowadzania pozycji za pomocą kodów kreskowych.
Inteligentne sugestie
Sugestie produktów i sortowanie uwzględniające alejki przyspieszają tworzenie list, ucząc się, jakie produkty Twoje gospodarstwo domowe zwykle kupuje razem.
Dlaczego warto uruchomić KitchenOwl na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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