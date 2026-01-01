KitchenOwl to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana aplikacja do zarządzania listą zakupów, przepisami i planowaniem posiłków dla gospodarstw domowych. Backend Flask współpracuje z interfejsem użytkownika Flutter (webowym i mobilnym), aby listy zakupów, inwentarz spiżarni i zapisane przepisy były synchronizowane w czasie rzeczywistym na urządzeniach każdego członka gospodarstwa domowego — telefonach w sklepie, tabletach w kuchni, laptopach w każdym innym miejscu.

Samodzielne hostowanie KitchenOwl na własnym VPS-ie pozwala zachować nawyki zakupowe, kolekcje przepisów i rutyny domowe w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, zamiast korzystać z darmowej usługi SaaS, która monetyzuje dane o zakupach konsumentów. Wdrożenie w pojedynczym kontenerze zawiera SQLite do niskiego zużycia zasobów, obsługuje nieograniczoną liczbę gospodarstw domowych i przepisów oraz integruje się z aplikacjami mobilnymi na iOS i Androida do edycji list w sklepie.