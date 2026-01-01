Wdróż PairDrop jednym kliknięciem.
Przeglądarkowa alternatywa dla AirDropa do błyskawicznego przesyłania plików peer-to-peer między dowolnymi urządzeniami w Twojej sieci, bez konieczności instalacji aplikacji.
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Co możesz zbudować z PairDrop
PairDrop to nowoczesna, internetowa platforma do udostępniania plików, która przenosi transfery w stylu AirDrop na każde urządzenie i system operacyjny. Wykorzystując technologię WebRTC, pliki przemieszczają się bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy, nie dotykając serwera — VPS jedynie koordynuje połączenie. Otwórz interfejs internetowy na dowolnym urządzeniu, zobacz, kto jeszcze jest w sieci, i wysyłaj pliki jednym kliknięciem. Bez kont, bez aplikacji, bez limitów rozmiaru.
Samodzielne hostowanie PairDrop zapewnia Twojemu domowi lub biuru stałe, zawsze dostępne centrum udostępniania plików, chronione przez HTTPS za pośrednictwem Traefik. Pliki nigdy nie przechodzą przez pamięć masową stron trzecich, transfery odbywają się z pełną prędkością sieci lokalnej, a podejście self-hosted oznacza brak kosztów za plik lub przepustowość, niezależnie od tego, ile udostępnia Twój zespół.
Główne cechy PairDrop
Peer-to-Peer przez WebRTC
Pliki przesyłają się bezpośrednio między urządzeniami z pełną prędkością sieci — serwer jedynie pośredniczy w połączeniu, więc Twoje dane nigdy nie są przechowywane w pamięci pośredniej.
Nie wymaga instalacji
Działa w każdej nowoczesnej przeglądarce na Windows, macOS, Linux, iOS i Android — użytkownicy po prostu odwiedzają adres URL i od razu zaczynają udostępniać.
Automatyczne wykrywanie urządzeń
Urządzenia w tej samej sieci pojawiają się automatycznie w interfejsie, ułatwiając wybór odbiorcy bez wpisywania adresów lub kodów parowania.
Brak limitów plików
PairDrop nie nakłada żadnych ograniczeń rozmiaru plików ani filtrów typów, dzięki czemu możesz udostępniać wszystko, od małych fragmentów tekstu po duże pliki wideo bez żadnych obejść.
Parowanie kodu QR
Zeskanuj kod QR, aby błyskawicznie połączyć urządzenia mobilne, eliminując potrzebę wpisywania adresów sieciowych podczas udostępniania między telefonami a komputerami.
Dlaczego warto uruchomić PairDrop na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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