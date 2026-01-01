PairDrop to nowoczesna, internetowa platforma do udostępniania plików, która przenosi transfery w stylu AirDrop na każde urządzenie i system operacyjny. Wykorzystując technologię WebRTC, pliki przemieszczają się bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy, nie dotykając serwera — VPS jedynie koordynuje połączenie. Otwórz interfejs internetowy na dowolnym urządzeniu, zobacz, kto jeszcze jest w sieci, i wysyłaj pliki jednym kliknięciem. Bez kont, bez aplikacji, bez limitów rozmiaru.

Samodzielne hostowanie PairDrop zapewnia Twojemu domowi lub biuru stałe, zawsze dostępne centrum udostępniania plików, chronione przez HTTPS za pośrednictwem Traefik. Pliki nigdy nie przechodzą przez pamięć masową stron trzecich, transfery odbywają się z pełną prędkością sieci lokalnej, a podejście self-hosted oznacza brak kosztów za plik lub przepustowość, niezależnie od tego, ile udostępnia Twój zespół.