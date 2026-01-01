Dkron to rozproszony system planowania zadań o otwartym kodzie źródłowym, napisany w Go, który zastępuje tradycyjnego crona alternatywą odporną na błędy i świadomą klastra. W przeciwieństwie do crona działającego na pojedynczym hoście, Dkron wykorzystuje protokół konsensusu Raft i warstwę członkostwa opartą na protokole gossip, dzięki czemu zadania działają nawet w przypadku awarii pojedynczych węzłów, eliminując pojedynczy punkt awarii, który nęka klasyczne crontaby.

Samodzielne hostowanie Dkron na własnym VPS-ie pozwala zachować kontrolę nad harmonogramami, historią wykonania i ładunkami zadań, jednocześnie udostępniając wbudowany interfejs użytkownika sieciowego, API REST oraz egzekutory HTTP/shell do uruchamiania skryptów, webhooków i zewnętrznych poleceń. Dołączony silnik pamięci masowej eliminuje potrzebę korzystania z zewnętrznej bazy danych, co sprawia, że wdrożenie to pojedynczy kontener z trwałym woluminem danych dla stanu Raft i historii zadań.