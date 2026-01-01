Wdróż Dkron jednym kliknięciem.
Rozproszony, odporny na awarie harmonogram zadań z interfejsem internetowym i wbudowanym klastrowaniem dla wysoce niezawodnych obciążeń cron.
Wybierz plan VPS dla Dkron
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Dkron
Dkron to rozproszony system planowania zadań o otwartym kodzie źródłowym, napisany w Go, który zastępuje tradycyjnego crona alternatywą odporną na błędy i świadomą klastra. W przeciwieństwie do crona działającego na pojedynczym hoście, Dkron wykorzystuje protokół konsensusu Raft i warstwę członkostwa opartą na protokole gossip, dzięki czemu zadania działają nawet w przypadku awarii pojedynczych węzłów, eliminując pojedynczy punkt awarii, który nęka klasyczne crontaby.
Samodzielne hostowanie Dkron na własnym VPS-ie pozwala zachować kontrolę nad harmonogramami, historią wykonania i ładunkami zadań, jednocześnie udostępniając wbudowany interfejs użytkownika sieciowego, API REST oraz egzekutory HTTP/shell do uruchamiania skryptów, webhooków i zewnętrznych poleceń. Dołączony silnik pamięci masowej eliminuje potrzebę korzystania z zewnętrznej bazy danych, co sprawia, że wdrożenie to pojedynczy kontener z trwałym woluminem danych dla stanu Raft i historii zadań.
Główne cechy Dkron
Planowanie odporne na błędy
Konsensus Raft zapewnia działanie Twoich zadań cron pomimo awarii węzłów, restartów i problemów z siecią, bez ręcznej interwencji.
Wbudowane UI sieci web
Zarządzaj zadaniami, sprawdzaj historię wykonania i uruchamiaj je z przejrzystego interfejsu przeglądarki, bez ręcznego pisania plików crontab.
REST API i webhooks
Twórz, aktualizuj i uruchamiaj zadania programowo z potoków CI, skryptów lub systemów zewnętrznych za pośrednictwem wersjonowanego interfejsu API HTTP.
Wtykowi wykonawcy
Uruchamiaj polecenia shell, żądania HTTP, wywołania gRPC lub wiadomości NATS jako zaplanowane zadania za pomocą wbudowanych wtyczek wykonawczych.
Natywny silnik pamięci masowej
Pamięć masowa oparta na BoltDB jest dostarczana z plikiem binarnym, eliminując potrzebę zewnętrznych baz danych, takich jak etcd, Consul czy PostgreSQL.
Architektura klastrowa
Rozpocznij jako pojedynczy węzeł i skaluj horyzontalnie, dołączając dodatkowe serwery i agentów w miarę wzrostu obciążenia.
Dlaczego warto uruchomić Dkron na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.