Do 69% zniżki na Dkron

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Rozproszony, odporny na awarie harmonogram zadań z interfejsem internetowym i wbudowanym klastrowaniem dla wysoce niezawodnych obciążeń cron.

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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
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33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
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277,99
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Dkron

Dkron to rozproszony system planowania zadań o otwartym kodzie źródłowym, napisany w Go, który zastępuje tradycyjnego crona alternatywą odporną na błędy i świadomą klastra. W przeciwieństwie do crona działającego na pojedynczym hoście, Dkron wykorzystuje protokół konsensusu Raft i warstwę członkostwa opartą na protokole gossip, dzięki czemu zadania działają nawet w przypadku awarii pojedynczych węzłów, eliminując pojedynczy punkt awarii, który nęka klasyczne crontaby.

Samodzielne hostowanie Dkron na własnym VPS-ie pozwala zachować kontrolę nad harmonogramami, historią wykonania i ładunkami zadań, jednocześnie udostępniając wbudowany interfejs użytkownika sieciowego, API REST oraz egzekutory HTTP/shell do uruchamiania skryptów, webhooków i zewnętrznych poleceń. Dołączony silnik pamięci masowej eliminuje potrzebę korzystania z zewnętrznej bazy danych, co sprawia, że wdrożenie to pojedynczy kontener z trwałym woluminem danych dla stanu Raft i historii zadań.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Dkron

Planowanie odporne na błędy

Konsensus Raft zapewnia działanie Twoich zadań cron pomimo awarii węzłów, restartów i problemów z siecią, bez ręcznej interwencji.

Wbudowane UI sieci web

Zarządzaj zadaniami, sprawdzaj historię wykonania i uruchamiaj je z przejrzystego interfejsu przeglądarki, bez ręcznego pisania plików crontab.

REST API i webhooks

Twórz, aktualizuj i uruchamiaj zadania programowo z potoków CI, skryptów lub systemów zewnętrznych za pośrednictwem wersjonowanego interfejsu API HTTP.

Wtykowi wykonawcy

Uruchamiaj polecenia shell, żądania HTTP, wywołania gRPC lub wiadomości NATS jako zaplanowane zadania za pomocą wbudowanych wtyczek wykonawczych.

Natywny silnik pamięci masowej

Pamięć masowa oparta na BoltDB jest dostarczana z plikiem binarnym, eliminując potrzebę zewnętrznych baz danych, takich jak etcd, Consul czy PostgreSQL.

Architektura klastrowa

Rozpocznij jako pojedynczy węzeł i skaluj horyzontalnie, dołączając dodatkowe serwery i agentów w miarę wzrostu obciążenia.

Dlaczego warto uruchomić Dkron na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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