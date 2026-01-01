Do 69% zniżki na AstrBot

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Open-source wieloplatformowy framework chatbota AI łączący duże modele językowe z Twoimi ulubionymi aplikacjami do przesyłania wiadomości.

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VPS zarządzany przez AI
23,99  zł /mies.
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Wdróż AstrBot jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z AstrBot

AstrBot to potężna platforma chatbotowa typu open-source, która łączy duże modele językowe z popularnymi aplikacjami do przesyłania wiadomości, takimi jak Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu i LINE. Z ponad 25 000 gwiazdek na GitHubie, zapewnia ujednoliconą strukturę do tworzenia konwersacyjnych doświadczeń AI z obsługą multimodalną, bazami wiedzy, piaskownicą agentów do bezpiecznego wykonywania kodu oraz integracją z MCP (Model Context Protocol).

Samodzielne hostowanie AstrBota na własnym serwerze VPS zapewnia całkowitą prywatność Twoich kluczy API, historii rozmów i danych z bazy wiedzy. Z ponad 1 000 wtyczek społecznościowych, które można zainstalować z wbudowanego marketplace'u oraz internetowym interfejsem użytkownika do konfiguracji, otrzymujesz infrastrukturę chatbota AI klasy korporacyjnej bez zależności od usług hostowanych przez strony trzecie.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy AstrBot

Wieloplatformowe wiadomości

Podłącz pojedyncze wdrożenie AstrBot do Telegrama, Discorda, Slacka, WeChata, QQ, DingTalk, Feishu, LINE i innych jednocześnie.

Podłącz rynek

Zainstaluj ponad 1 000 wtyczek społecznościowych jednym kliknięciem, aby rozszerzyć możliwości — narzędzia moderacji, harmonogramy, integracje i wiele więcej.

Piaskownica agenta

Bezpiecznie wykonuj kod w izolowanym środowisku sandbox podczas rozmów, umożliwiając potężne agentowe przepływy pracy bez narażania systemu hosta.

Wsparcie bazy wiedzy

Dołącz niestandardowe bazy wiedzy do Twoich botów, aby odpowiadały na pytania oparte na Twoich własnych dokumentach i danych, zamiast na ogólnych danych treningowych.

Integracja MCP

Obsługa Model Context Protocol umożliwia AstrBotowi korzystanie z zewnętrznych narzędzi i źródeł danych, odblokowując zaawansowane zachowania agentowe wykraczające poza zwykły czat.

Dlaczego warto uruchomić AstrBot na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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