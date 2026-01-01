AstrBot to potężna platforma chatbotowa typu open-source, która łączy duże modele językowe z popularnymi aplikacjami do przesyłania wiadomości, takimi jak Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu i LINE. Z ponad 25 000 gwiazdek na GitHubie, zapewnia ujednoliconą strukturę do tworzenia konwersacyjnych doświadczeń AI z obsługą multimodalną, bazami wiedzy, piaskownicą agentów do bezpiecznego wykonywania kodu oraz integracją z MCP (Model Context Protocol).

Samodzielne hostowanie AstrBota na własnym serwerze VPS zapewnia całkowitą prywatność Twoich kluczy API, historii rozmów i danych z bazy wiedzy. Z ponad 1 000 wtyczek społecznościowych, które można zainstalować z wbudowanego marketplace'u oraz internetowym interfejsem użytkownika do konfiguracji, otrzymujesz infrastrukturę chatbota AI klasy korporacyjnej bez zależności od usług hostowanych przez strony trzecie.