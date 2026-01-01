Wdróż AstrBot jednym kliknięciem.
Open-source wieloplatformowy framework chatbota AI łączący duże modele językowe z Twoimi ulubionymi aplikacjami do przesyłania wiadomości.
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Co możesz zbudować z AstrBot
AstrBot to potężna platforma chatbotowa typu open-source, która łączy duże modele językowe z popularnymi aplikacjami do przesyłania wiadomości, takimi jak Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu i LINE. Z ponad 25 000 gwiazdek na GitHubie, zapewnia ujednoliconą strukturę do tworzenia konwersacyjnych doświadczeń AI z obsługą multimodalną, bazami wiedzy, piaskownicą agentów do bezpiecznego wykonywania kodu oraz integracją z MCP (Model Context Protocol).
Samodzielne hostowanie AstrBota na własnym serwerze VPS zapewnia całkowitą prywatność Twoich kluczy API, historii rozmów i danych z bazy wiedzy. Z ponad 1 000 wtyczek społecznościowych, które można zainstalować z wbudowanego marketplace'u oraz internetowym interfejsem użytkownika do konfiguracji, otrzymujesz infrastrukturę chatbota AI klasy korporacyjnej bez zależności od usług hostowanych przez strony trzecie.
Główne cechy AstrBot
Wieloplatformowe wiadomości
Podłącz pojedyncze wdrożenie AstrBot do Telegrama, Discorda, Slacka, WeChata, QQ, DingTalk, Feishu, LINE i innych jednocześnie.
Podłącz rynek
Zainstaluj ponad 1 000 wtyczek społecznościowych jednym kliknięciem, aby rozszerzyć możliwości — narzędzia moderacji, harmonogramy, integracje i wiele więcej.
Piaskownica agenta
Bezpiecznie wykonuj kod w izolowanym środowisku sandbox podczas rozmów, umożliwiając potężne agentowe przepływy pracy bez narażania systemu hosta.
Wsparcie bazy wiedzy
Dołącz niestandardowe bazy wiedzy do Twoich botów, aby odpowiadały na pytania oparte na Twoich własnych dokumentach i danych, zamiast na ogólnych danych treningowych.
Integracja MCP
Obsługa Model Context Protocol umożliwia AstrBotowi korzystanie z zewnętrznych narzędzi i źródeł danych, odblokowując zaawansowane zachowania agentowe wykraczające poza zwykły czat.
Dlaczego warto uruchomić AstrBot na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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