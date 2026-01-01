Wdróż Dasharr jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny, który śledzi statystyki wysyłania, pobierania i nagród w ponad dwudziestu prywatnych trackerach torrentów.
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Co możesz zbudować z Dasharr
Dasharr to panel kontrolny Rust i Vue o otwartym kodzie źródłowym, stworzony specjalnie dla użytkowników prywatnych trackerów torrentowych. Okresowo odpytuje każdy indeksator, który włączysz, przechowuje historię w PostgreSQL i przedstawia długoterminowe trendy w zakresie wysyłania, pobierania, współczynnika, punktów bonusowych i nagród, których same trackery rzadko ujawniają poza bieżącą wartością.
Samodzielne hostowanie Dasharr na Twoim VPS-ie sprawia, że każdy klucz API i pełna historia Twoich kont trackerów pozostają całkowicie na Twojej własnej infrastrukturze, a nie w usłudze zewnętrznej. Statystyki są zbierane co sześć godzin w tle, dzięki czemu możesz korelować wysyłanie, zautomatyzowane narzędzia i wydatki na nagrody we wszystkich Twoich trackerach na jednej osi czasu.
Główne cechy Dasharr
Obsługa wielu trackerów
Wbudowane kolektory dla ponad dwudziestu prywatnych trackerów, w tym RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP i wielu innych, pod jednym pulpitem nawigacyjnym.
Długoterminowa historia
Każda ankieta jest przechowywana w PostgreSQL, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak przesyłanie, współczynnik i punkty bonusowe ewoluują na przestrzeni tygodni i miesięcy, zamiast tylko bieżącej migawki.
Zaplanowane zbieranie
Statystyki są odświeżane automatycznie co sześć godzin w tle, dzięki czemu pulpit nawigacyjny zawsze odzwierciedla ostatnią aktywność bez ręcznej synchronizacji.
Planowanie nagród
Śledź zarobki z nagród i wydatki we wszystkich trackerach, aby zaplanować, ile można przeznaczyć na żądania w dowolnie wybranym przedziale czasowym.
OpenAPI udokumentowane
Każdy punkt końcowy jest udostępniany poprzez interfejs Swagger UI pod adresem /swagger-ui/, dzięki czemu dane mogą być odpytywane z niestandardowych skryptów, Grafany lub innych pulpitów nawigacyjnych.
Prywatne z założenia
Klucze API trackera nigdy nie opuszczają Twojego VPS-a — zaplecze komunikuje się bezpośrednio z każdym indeksatorem i przechowuje dane uwierzytelniające we własnej bazie danych PostgreSQL.
Dlaczego warto uruchomić Dasharr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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