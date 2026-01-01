Dasharr to panel kontrolny Rust i Vue o otwartym kodzie źródłowym, stworzony specjalnie dla użytkowników prywatnych trackerów torrentowych. Okresowo odpytuje każdy indeksator, który włączysz, przechowuje historię w PostgreSQL i przedstawia długoterminowe trendy w zakresie wysyłania, pobierania, współczynnika, punktów bonusowych i nagród, których same trackery rzadko ujawniają poza bieżącą wartością.

Samodzielne hostowanie Dasharr na Twoim VPS-ie sprawia, że każdy klucz API i pełna historia Twoich kont trackerów pozostają całkowicie na Twojej własnej infrastrukturze, a nie w usłudze zewnętrznej. Statystyki są zbierane co sześć godzin w tle, dzięki czemu możesz korelować wysyłanie, zautomatyzowane narzędzia i wydatki na nagrody we wszystkich Twoich trackerach na jednej osi czasu.