Wdróż Evolution Go jednym kliknięciem.
Wydajna bramka API WhatsApp napisana w Go do automatyzacji wiadomości przy niskim zużyciu zasobów i zarządzania wieloma instancjami.
Wybierz plan VPS dla Evolution Go
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Evolution Go
Evolution Go to bramka API WhatsApp przepisana w Go, zaprojektowana jako lekka i wydajna alternatywa dla opartego na Node.js Evolution API. Zbudowana na bibliotece whatsmeow, zapewnia te same podstawowe możliwości automatyzacji wiadomości — zarządzanie wieloma instancjami, zdarzenia webhook i API RESTful — przy jednoczesnym znacznie mniejszym zużyciu pamięci i uruchamianiu się w czasie poniżej sekundy, dzięki skompilowanemu środowisku uruchomieniowemu Go i natywnemu modelowi współbieżności.
Samodzielne hostowanie Evolution Go na Twoim VPS maksymalizuje przewagę efektywności zasobów wynikającą z jego skompilowanego pliku binarnego. Wszystkie dane uwierzytelniające i dane konwersacji są przechowywane w Twojej własnej bazie danych PostgreSQL, zapewniając suwerenność danych i zgodność bez kosztów za wiadomość, które sprawiają, że komercyjni dostawcy WhatsApp są drodzy w dużej skali.
Główne cechy Evolution Go
Natywna Wydajność
Skompilowany plik binarny z współbieżnością opartą na gorutynach obsługuje tysiące jednoczesnych połączeń przy zużyciu 50-150 MB pamięci na instancję, znacznie mniej niż wersja Node.js.
Zarządzanie wieloma instancjami
Obsługuj wiele numerów WhatsApp z jednego wdrożenia, przy czym każda instancja jest niezależnie kontrolowana i monitorowana za pośrednictwem interfejsu REST API.
Webhook Dostawa Wydarzeń
Webhooki w czasie rzeczywistym natychmiast przesyłają zdarzenia wiadomości, połączeń i grup do Twojej aplikacji, umożliwiając zautomatyzowane przepływy odpowiedzi oraz integrację z systemem CRM.
Podwójna Architektura Bazy Danych
Uwierzytelnianie i dane użytkownika są przechowywane w oddzielnych bazach danych PostgreSQL, co upraszcza tworzenie kopii zapasowych i umożliwia szczegółową kontrolę dostępu dla wdrożeń dbających o bezpieczeństwo.
Obsługa Kolejki Wiadomości
Opcjonalna integracja RabbitMQ (AMQP) i NATS umożliwia skalowalne architektury sterowane zdarzeniami dla operacji przesyłania wiadomości o dużym natężeniu.
Dlaczego warto uruchomić Evolution Go na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.