Evolution Go to bramka API WhatsApp przepisana w Go, zaprojektowana jako lekka i wydajna alternatywa dla opartego na Node.js Evolution API. Zbudowana na bibliotece whatsmeow, zapewnia te same podstawowe możliwości automatyzacji wiadomości — zarządzanie wieloma instancjami, zdarzenia webhook i API RESTful — przy jednoczesnym znacznie mniejszym zużyciu pamięci i uruchamianiu się w czasie poniżej sekundy, dzięki skompilowanemu środowisku uruchomieniowemu Go i natywnemu modelowi współbieżności.

Samodzielne hostowanie Evolution Go na Twoim VPS maksymalizuje przewagę efektywności zasobów wynikającą z jego skompilowanego pliku binarnego. Wszystkie dane uwierzytelniające i dane konwersacji są przechowywane w Twojej własnej bazie danych PostgreSQL, zapewniając suwerenność danych i zgodność bez kosztów za wiadomość, które sprawiają, że komercyjni dostawcy WhatsApp są drodzy w dużej skali.