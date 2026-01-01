Open-source alternatywa dla Zapier do łączenia aplikacji i automatyzacji przepływów pracy bez kodowania.
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Co możesz zbudować z Automatisch
Automatisch to platforma do automatyzacji przepływów pracy o otwartym kodzie źródłowym, która pozwala łączyć aplikacje i automatyzować powtarzalne zadania za pomocą wizualnego interfejsu bez kodowania. Podobnie jak w Zapierze czy Make, tworzysz przepływy, które wyzwalają działania w różnych usługach — ale dzięki Automatisch, wszystkie Twoje dane i logika automatyzacji pozostają na Twoim własnym serwerze bez opłat za zadanie ani limitów użytkowania.
Samodzielne hostowanie Automatisch oznacza, że Twoje dane uwierzytelniające API, dane przepływu pracy i logika biznesowa nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. To wdrożenie obejmuje PostgreSQL do przechowywania przepływów pracy, Redis do kolejkowania zadań i dedykowany proces roboczy do niezawodnego wykonywania w tle. Zaloguj się przy użyciu domyślnych danych uwierzytelniających i natychmiast zmień je w ustawieniach.
Główne cechy Automatisch
Wizualny kreator przepływu
Twórz przepływy pracy automatyzacji, łącząc wyzwalacze i akcje w interfejsie „drag-and-drop” bez pisania kodu.
Integracje aplikacji
Połącz się z popularnymi usługami, takimi jak Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio i wiele innych, za pomocą wbudowanych łączników.
Wyzwalacze webhooków
Uruchamiaj przepływy pracy z zewnętrznych zdarzeń za pomocą przychodzących webhooków do automatyzacji w czasie rzeczywistym z dowolnego źródła.
Logika warunkowa
Dodaj filtry i warunki do przepływów pracy, aby działania były wykonywane tylko, gdy spełnione są określone kryteria.
Zadanie w tle
Dedykowany proces roboczy zapewnia niezawodne wykonywanie długotrwałych i zaplanowanych zadań automatyzacji.
Dlaczego warto uruchomić Automatisch na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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