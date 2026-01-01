Automatisch to platforma do automatyzacji przepływów pracy o otwartym kodzie źródłowym, która pozwala łączyć aplikacje i automatyzować powtarzalne zadania za pomocą wizualnego interfejsu bez kodowania. Podobnie jak w Zapierze czy Make, tworzysz przepływy, które wyzwalają działania w różnych usługach — ale dzięki Automatisch, wszystkie Twoje dane i logika automatyzacji pozostają na Twoim własnym serwerze bez opłat za zadanie ani limitów użytkowania.

Samodzielne hostowanie Automatisch oznacza, że Twoje dane uwierzytelniające API, dane przepływu pracy i logika biznesowa nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. To wdrożenie obejmuje PostgreSQL do przechowywania przepływów pracy, Redis do kolejkowania zadań i dedykowany proces roboczy do niezawodnego wykonywania w tle. Zaloguj się przy użyciu domyślnych danych uwierzytelniających i natychmiast zmień je w ustawieniach.