Wdróż Movary jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany tracker historii oglądania filmów ze scrobblingiem z Plex, Jellyfin, Emby i Trakt oraz bogatymi statystykami.
Wybierz plan VPS dla Movary
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Movary
Movary to darmowa, otwartoźródłowa aplikacja internetowa stworzona specjalnie dla entuzjastów filmów, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoją historią oglądania. Pobiera metadane z The Movie Database i IMDb, śledzi każde odtworzenie z sygnaturami czasowymi i ocenami, i przedstawia szczegółowe statystyki dotyczące aktorów, reżyserów, gatunków, języków i dekad, które kształtują Twój gust.
Samodzielne hostowanie Movary na VPS zapewnia prywatność i przenośność Twojej historii oglądania, z możliwością importu z Trakt, Letterboxd i Netflix, plus automatyczne scrobbling z Plex, Jellyfin, Emby i Kodi. W przeciwieństwie do komercyjnych trackerów, nie ma targetowania reklam, brak opłat za użytkownika, a Twoje dane oglądania nigdy nie opuszczają Twojego serwera.
Główne cechy Movary
Plex i Jellyfin scrobbling
Automatycznie rejestruj każdy obejrzany film w Plex, Jellyfin, Emby lub Kodi bez ręcznego oznaczania odtworzeń.
Szczegółowe statystyki oglądania
Zobacz swoich najlepszych aktorów, reżyserów, gatunki, języki i dekady na wykresach, które wizualizują, jak Twój gust ewoluuje z biegiem czasu.
Import Trakt i Letterboxd
Przenieś istniejącą historię oglądania z Trakt, Letterboxd lub Netflix od pierwszego dnia, zamiast zaczynać od zera.
Oceny i osobiste notatki
Oceń każdy film osobistymi ocenami i notatkami, aby odtworzyć obraz filmów, które już widziałeś(-aś).
Instalowalna aplikacja webowa
Zainstaluj Movary jako progresywną aplikację webową na telefonach i komputerach stacjonarnych, aby uzyskać natywne wrażenia bez sklepu z aplikacjami.
Obsługa wielu użytkowników
Udostępnij jeden serwer przyjaciołom lub rodzinie, zachowując każdy profil, z własną listą obserwowanych, ocenami i statystykami, w pełni izolowany.
Dlaczego warto uruchomić Movary na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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