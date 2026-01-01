Movary to darmowa, otwartoźródłowa aplikacja internetowa stworzona specjalnie dla entuzjastów filmów, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoją historią oglądania. Pobiera metadane z The Movie Database i IMDb, śledzi każde odtworzenie z sygnaturami czasowymi i ocenami, i przedstawia szczegółowe statystyki dotyczące aktorów, reżyserów, gatunków, języków i dekad, które kształtują Twój gust.

Samodzielne hostowanie Movary na VPS zapewnia prywatność i przenośność Twojej historii oglądania, z możliwością importu z Trakt, Letterboxd i Netflix, plus automatyczne scrobbling z Plex, Jellyfin, Emby i Kodi. W przeciwieństwie do komercyjnych trackerów, nie ma targetowania reklam, brak opłat za użytkownika, a Twoje dane oglądania nigdy nie opuszczają Twojego serwera.