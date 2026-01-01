Wdróż OpenObserve jednym kliknięciem.
Ujednolicona platforma obserwowalności dla logów, metryk, śladów i pulpitów nawigacyjnych — ekonomiczna, samodzielnie hostowana alternatywa dla Datadog i Splunk.
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Co możesz zbudować z OpenObserve
OpenObserve (O2) to natywna dla chmury platforma do obserwacji, zbudowana w Rust, która ujednolica zarządzanie logami, monitorowanie metryk, śledzenie rozproszone i monitorowanie rzeczywistych użytkowników w ramach jednego, lekkiego wdrożenia. Dzięki zastosowaniu kolumnowej pamięci masowej Parquet z natywną obsługą S3, zapewnia koszty przechowywania danych do 140 razy niższe niż Elasticsearch, oferując jednocześnie porównywalną lub lepszą wydajność zapytań.
W przeciwieństwie do wieloskładnikowych stosów obserwacyjnych, które wymagają oddzielnych narzędzi do logów, metryk i śladów, OpenObserve dostarczany jest jako pojedynczy plik binarny z wbudowaną bazą danych. Samodzielne hostowanie na VPS daje zespołom inżynieryjnym i operacyjnym pełną kontrolę nad ich danymi telemetrycznymi — bez licencjonowania na użytkownika, bez opłat za transfer danych i bez dostępu stron trzecich do wrażliwych metryk infrastruktury, logów błędów czy danych sesji użytkowników.
Główne cechy OpenObserve
Ujednolicona obserwowalność
Logi, metryki, rozproszone ślady i monitorowanie rzeczywistych użytkowników — wszystko na jednej platformie — bez konieczności łączenia oddzielnych narzędzi lub utrzymywania wielu integracji.
Parquet Pamięć
Kolumnowy format Parquet z natywną pamięcią masową S3 zmniejsza koszty przechowywania danych nawet 140-krotnie w porównaniu do Elasticsearch, czyniąc obserwację na skalę petabajtów ekonomicznie opłacalną.
OpenTelemetry Natywne
Pobiera dane za pośrednictwem standardu OpenTelemetry, bez agentów specyficznych dla dostawcy ani zastrzeżonych SDK wymaganych dla logów, metryk lub śladów.
Zapytania SQL i PromQL
Przeszukuj logi i ślady za pomocą SQL oraz metryki za pomocą PromQL — znane języki, które eliminują potrzebę nauki zastrzeżonej składni zapytań.
Wbudowane panele sterowania
Wstępnie zbudowane szablony pulpitów nawigacyjnych i wizualny kreator pulpitów nawigacyjnych zapewniają natychmiastowy wgląd w infrastrukturę, wydajność aplikacji i wskaźniki błędów.
Dlaczego warto uruchomić OpenObserve na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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