Do 69% zniżki na OpenObserve

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Ujednolicona platforma obserwowalności dla logów, metryk, śladów i pulpitów nawigacyjnych — ekonomiczna, samodzielnie hostowana alternatywa dla Datadog i Splunk.

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VPS zarządzany przez AI
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z OpenObserve

OpenObserve (O2) to natywna dla chmury platforma do obserwacji, zbudowana w Rust, która ujednolica zarządzanie logami, monitorowanie metryk, śledzenie rozproszone i monitorowanie rzeczywistych użytkowników w ramach jednego, lekkiego wdrożenia. Dzięki zastosowaniu kolumnowej pamięci masowej Parquet z natywną obsługą S3, zapewnia koszty przechowywania danych do 140 razy niższe niż Elasticsearch, oferując jednocześnie porównywalną lub lepszą wydajność zapytań.

W przeciwieństwie do wieloskładnikowych stosów obserwacyjnych, które wymagają oddzielnych narzędzi do logów, metryk i śladów, OpenObserve dostarczany jest jako pojedynczy plik binarny z wbudowaną bazą danych. Samodzielne hostowanie na VPS daje zespołom inżynieryjnym i operacyjnym pełną kontrolę nad ich danymi telemetrycznymi — bez licencjonowania na użytkownika, bez opłat za transfer danych i bez dostępu stron trzecich do wrażliwych metryk infrastruktury, logów błędów czy danych sesji użytkowników.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy OpenObserve

Ujednolicona obserwowalność

Logi, metryki, rozproszone ślady i monitorowanie rzeczywistych użytkowników — wszystko na jednej platformie — bez konieczności łączenia oddzielnych narzędzi lub utrzymywania wielu integracji.

Parquet Pamięć

Kolumnowy format Parquet z natywną pamięcią masową S3 zmniejsza koszty przechowywania danych nawet 140-krotnie w porównaniu do Elasticsearch, czyniąc obserwację na skalę petabajtów ekonomicznie opłacalną.

OpenTelemetry Natywne

Pobiera dane za pośrednictwem standardu OpenTelemetry, bez agentów specyficznych dla dostawcy ani zastrzeżonych SDK wymaganych dla logów, metryk lub śladów.

Zapytania SQL i PromQL

Przeszukuj logi i ślady za pomocą SQL oraz metryki za pomocą PromQL — znane języki, które eliminują potrzebę nauki zastrzeżonej składni zapytań.

Wbudowane panele sterowania

Wstępnie zbudowane szablony pulpitów nawigacyjnych i wizualny kreator pulpitów nawigacyjnych zapewniają natychmiastowy wgląd w infrastrukturę, wydajność aplikacji i wskaźniki błędów.

Dlaczego warto uruchomić OpenObserve na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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