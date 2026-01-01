OpenObserve (O2) to natywna dla chmury platforma do obserwacji, zbudowana w Rust, która ujednolica zarządzanie logami, monitorowanie metryk, śledzenie rozproszone i monitorowanie rzeczywistych użytkowników w ramach jednego, lekkiego wdrożenia. Dzięki zastosowaniu kolumnowej pamięci masowej Parquet z natywną obsługą S3, zapewnia koszty przechowywania danych do 140 razy niższe niż Elasticsearch, oferując jednocześnie porównywalną lub lepszą wydajność zapytań.

W przeciwieństwie do wieloskładnikowych stosów obserwacyjnych, które wymagają oddzielnych narzędzi do logów, metryk i śladów, OpenObserve dostarczany jest jako pojedynczy plik binarny z wbudowaną bazą danych. Samodzielne hostowanie na VPS daje zespołom inżynieryjnym i operacyjnym pełną kontrolę nad ich danymi telemetrycznymi — bez licencjonowania na użytkownika, bez opłat za transfer danych i bez dostępu stron trzecich do wrażliwych metryk infrastruktury, logów błędów czy danych sesji użytkowników.