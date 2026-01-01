Scoold to platforma pytań i odpowiedzi oraz dzielenia się wiedzą o otwartym kodzie źródłowym, inspirowana Stack Overflow, stworzona specjalnie dla zespołów, szkół i organizacji, które potrzebują uporządkowanego miejsca do gromadzenia pytań, odpowiedzi i wiedzy wewnętrznej. Frontend Spring Boot w pojedynczym pliku JAR jest połączony z backendem Para, który obsługuje uwierzytelnianie, wyszukiwanie i trwałość danych i jest dostarczany w tej implementacji w pakiecie z wbudowaną bazą danych H2, gotową do użycia przy pierwszym uruchomieniu.

Samodzielne hostowanie Scoold utrzymuje każde pytanie, odpowiedź, głos i tożsamość użytkownika na Twoim własnym serwerze VPS zamiast zewnętrznej usługi SaaS pytań i odpowiedzi. Nie ma opłat za użytkownika, brak uzależnienia od dostawcy w Twojej bazie wiedzy, a licencja Apache 2.0 pozwala Ci dostosować zasady głosowania, odznaki, przestrzenie i dostawców uwierzytelniania, aby dopasować je do sposobu, w jaki faktycznie pracuje Twój zespół.