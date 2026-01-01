Wdróż Scoold jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma pytań i odpowiedzi w stylu Stack Overflow dla zespołów, sal lekcyjnych i wewnętrznego dzielenia się wiedzą.
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Co możesz zbudować z Scoold
Scoold to platforma pytań i odpowiedzi oraz dzielenia się wiedzą o otwartym kodzie źródłowym, inspirowana Stack Overflow, stworzona specjalnie dla zespołów, szkół i organizacji, które potrzebują uporządkowanego miejsca do gromadzenia pytań, odpowiedzi i wiedzy wewnętrznej. Frontend Spring Boot w pojedynczym pliku JAR jest połączony z backendem Para, który obsługuje uwierzytelnianie, wyszukiwanie i trwałość danych i jest dostarczany w tej implementacji w pakiecie z wbudowaną bazą danych H2, gotową do użycia przy pierwszym uruchomieniu.
Samodzielne hostowanie Scoold utrzymuje każde pytanie, odpowiedź, głos i tożsamość użytkownika na Twoim własnym serwerze VPS zamiast zewnętrznej usługi SaaS pytań i odpowiedzi. Nie ma opłat za użytkownika, brak uzależnienia od dostawcy w Twojej bazie wiedzy, a licencja Apache 2.0 pozwala Ci dostosować zasady głosowania, odznaki, przestrzenie i dostawców uwierzytelniania, aby dopasować je do sposobu, w jaki faktycznie pracuje Twój zespół.
Główne cechy Scoold
Przepływ pracy Stack Overflow
Głosowanie, zaakceptowane odpowiedzi, reputacja, odznaki i tagi zapewniają współtwórcom ten sam znany przepływ pytań i odpowiedzi, co publiczny Stack Overflow, bez krzywej uczenia się dla nowych członków zespołu.
Przestrzenie dla zespołów
Grupuj pytania i użytkowników w izolowane przestrzenie, aby działy inżynierii, wsparcia i HR mogły współdzielić jedną instalację Scoold bez wzajemnego przenikania się ich treści.
Zintegrowany Para backend
Serwer aplikacji Para jest wdrażany wraz ze Scoold i automatycznie inicjowany przy pierwszym uruchomieniu, dzięki czemu uwierzytelnianie, wyszukiwanie i przechowywanie danych działają od razu, bez oddzielnej konfiguracji.
Logowanie społecznościowe i LDAP
Zaloguj się za pomocą Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP lub adresu e-mail i hasła — wybierz dostawców tożsamości, których Twoja organizacja już używa, bez pisania niestandardowego kodu uwierzytelniającego.
Markdown i bloki kodu
Markdown w stylu GitHub z blokami kodu z podświetlaniem składni, tabelami, listami zadań i emoji sprawia, że Scoold idealnie pasuje dla zespołów inżynierskich dokumentujących problemy techniczne i rozwiązania.
REST API i webhooks
Interfejs REST OpenAPI 3.0 i podpisane webhooki pozwalają na skryptowanie raportowania, importowanie starszych treści pytań i odpowiedzi oraz integrację Scoold z czatem, Zapierem lub Twoją własną automatyzacją.
Dlaczego warto uruchomić Scoold na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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