Wdróż Enclosed jednym kliknięciem.
Minimalistyczna aplikacja webowa do udostępniania prywatnych zaszyfrowanych notatek z kontrolą wygaśnięcia i ochroną hasłem.
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Co możesz zbudować z Enclosed
Załączona to otwartoźródłowa aplikacja internetowa do wysyłania prywatnych, kompleksowo szyfrowanych notatek. Wykorzystując natywne API kryptograficzne przeglądarki, szyfruje zawartość po stronie klienta, zanim ta dotrze do serwera — co oznacza, że host nigdy nie ma dostępu do niezaszyfrowanego tekstu. Notatki mogą być ustawione tak, aby ulegały samozniszczeniu po jednokrotnym odczytaniu lub wygasały po konfigurowalnym okresie czasu.
Samodzielne hostowanie Enclosed na Twoim VPS zapewnia, że zaszyfrowane przechowywanie notatek pozostaje w całości na Twojej własnej infrastrukturze. Organizacje obsługujące wrażliwe dane uwierzytelniające, klucze API lub poufne informacje zyskują pełną kontrolę nad rezydencją danych i mogą egzekwować niestandardowe zasady wygasania bez polegania na usługach hostowanych przez strony trzecie.
Główne cechy Enclosed
Szyfrowanie po stronie klienta
Notatki są szyfrowane w przeglądarce przed transmisją za pomocą natywnych interfejsów API Web Crypto, więc serwer nigdy nie widzi niezaszyfrowanej zawartości.
Samozniszczalne Notatki
Ustaw wygasanie notatek po jednokrotnym odczytaniu lub po upływie określonego czasu, zapewniając, że poufne informacje nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne.
Ochrona hasłem
Dodaj opcjonalne hasło do dowolnej notatki, wymagając od odbiorców uwierzytelnienia, zanim zawartość zostanie odszyfrowana i wyświetlona.
Linki do udostępnienia
Każda notatka generuje unikalny adres URL, który można wysłać e-mailem, czatem lub SMS-em — odbiorca nie potrzebuje konta ani rejestracji.
Lekkie wdrożenie
Pojedynczy kontener z minimalnymi wymaganiami zasobów sprawia, że Enclosed jest łatwy do uruchomienia obok innych usług na tym samym VPS.
Dlaczego warto uruchomić Enclosed na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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