Załączona to otwartoźródłowa aplikacja internetowa do wysyłania prywatnych, kompleksowo szyfrowanych notatek. Wykorzystując natywne API kryptograficzne przeglądarki, szyfruje zawartość po stronie klienta, zanim ta dotrze do serwera — co oznacza, że host nigdy nie ma dostępu do niezaszyfrowanego tekstu. Notatki mogą być ustawione tak, aby ulegały samozniszczeniu po jednokrotnym odczytaniu lub wygasały po konfigurowalnym okresie czasu.

Samodzielne hostowanie Enclosed na Twoim VPS zapewnia, że zaszyfrowane przechowywanie notatek pozostaje w całości na Twojej własnej infrastrukturze. Organizacje obsługujące wrażliwe dane uwierzytelniające, klucze API lub poufne informacje zyskują pełną kontrolę nad rezydencją danych i mogą egzekwować niestandardowe zasady wygasania bez polegania na usługach hostowanych przez strony trzecie.