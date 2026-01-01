Kutt to samodzielnie hostowany skracacz adresów URL, który daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi krótkimi linkami, danymi analitycznymi i dostępem użytkowników. Twórz markowe krótkie adresy URL na Twojej własnej domenie, śledź statystyki kliknięć dla każdego linku i zarządzaj wszystkim za pomocą przejrzystego interfejsu administratora — bez wysyłania danych do usług komercyjnych, takich jak Bitly czy TinyURL.

Poza podstawowym skracaniem, Kutt pozwala Ci chronić linki hasłami, ustawiać automatyczne daty wygaśnięcia i zarządzać zarejestrowanymi użytkownikami. Pełny interfejs REST API i rozszerzenia przeglądarki dla Chrome i Firefox ułatwiają integrację tworzenia linków z istniejącymi przepływami pracy. Samodzielne hostowanie oznacza, że Twoje dane linków pozostają prywatne i nie płacisz żadnych opłat za kliknięcie.