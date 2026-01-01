Wdróż Kutt w jednoklikowej instalacji.
Nowoczesny skracacz adresów URL open source z własnymi domenami, analizą kliknięć i pełnym API REST.
Wybierz plan VPS dla Kutt
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Kutt
Kutt to samodzielnie hostowany skracacz adresów URL, który daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi krótkimi linkami, danymi analitycznymi i dostępem użytkowników. Twórz markowe krótkie adresy URL na Twojej własnej domenie, śledź statystyki kliknięć dla każdego linku i zarządzaj wszystkim za pomocą przejrzystego interfejsu administratora — bez wysyłania danych do usług komercyjnych, takich jak Bitly czy TinyURL.
Poza podstawowym skracaniem, Kutt pozwala Ci chronić linki hasłami, ustawiać automatyczne daty wygaśnięcia i zarządzać zarejestrowanymi użytkownikami. Pełny interfejs REST API i rozszerzenia przeglądarki dla Chrome i Firefox ułatwiają integrację tworzenia linków z istniejącymi przepływami pracy. Samodzielne hostowanie oznacza, że Twoje dane linków pozostają prywatne i nie płacisz żadnych opłat za kliknięcie.
Główne cechy Kutt
Wsparcie dla domeny niestandardowej
Obsługuj krótkie linki z Twojej własnej domeny markowej, aby każdy udostępniony przez Ciebie adres URL wzmacniał Twoją tożsamość, zamiast usługi strony trzeciej.
Analityka poszczególnych linków
Śledź liczbę kliknięć, źródła odesłań, kraje i urządzenia dla każdego skróconego linku, aby zmierzyć zasięg i wydajność kampanii.
Linki zabezpieczone hasłem
Dodaj opcjonalne hasło do dowolnego linku, aby tylko osoby posiadające hasło mogły dotrzeć do docelowego adresu URL.
Wygaśnięcie linku
Ustaw automatyczną datę wygaśnięcia dla dowolnego linku, a przestanie on działać bez żadnej ręcznej interwencji — przydatne w przypadku kampanii wrażliwych na czas.
REST API
Twórz, zarządzaj i usuwaj linki programowo za pośrednictwem w pełni funkcjonalnego API, ułatwiając integrację Kutt z Twoimi aplikacjami i potokami.
Zarządzanie użytkownikami
Panel administracyjny umożliwia zarządzanie zarejestrowanymi użytkownikami i wszystkimi linkami w całym systemie, z domyślnie wyłączoną rejestracją i anonimowym dostępem.
Dlaczego warto uruchomić Kutt na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
Anki Sync Server Enhanced
Samodzielnie hostowany serwer synchronizacji Anki z obsługą wielu użytkowników, kopiami zapasowymi i panelem webowym