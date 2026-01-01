Open Dronelog to analizator dzienników lotów dronów typu open source, który importuje eksporty DJI, Litchi i Airdata do lokalnej bazy danych DuckDB i udostępnia je za pośrednictwem interaktywnego pulpitu nawigacyjnego. W przeciwieństwie do usług chmurowych, które blokują Twoją historię lotów za subskrypcjami lub limitami przesyłania, każdy lot, numer seryjny baterii i próbka telemetrii pozostają na Twoim własnym serwerze, a analizy są wykonywane lokalnie z automatycznym próbkowaniem w dół dla bardzo dużych zbiorów danych.

Samodzielne hostowanie Open Dronelog na Twoim VPS-ie sprawia, że osobiście identyfikowalne ścieżki lotów, numery seryjne dronów i historia baterii pozostają całkowicie pod Twoją kontrolą. Możesz automatycznie synchronizować dzienniki z zamontowanego folderu, generować raporty regulacyjne A4 do wydruku dla władz i udostępniać jedną instancję całemu zespołowi dronów bez opłat za pilota.