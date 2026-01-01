Wdróż Open Dronelog jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany analizator dzienników lotów dronów DJI i Litchi z mapami 3D, wykresami telemetrycznymi i raportami lotów do wydruku.
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Co możesz zbudować z Open Dronelog
Open Dronelog to analizator dzienników lotów dronów typu open source, który importuje eksporty DJI, Litchi i Airdata do lokalnej bazy danych DuckDB i udostępnia je za pośrednictwem interaktywnego pulpitu nawigacyjnego. W przeciwieństwie do usług chmurowych, które blokują Twoją historię lotów za subskrypcjami lub limitami przesyłania, każdy lot, numer seryjny baterii i próbka telemetrii pozostają na Twoim własnym serwerze, a analizy są wykonywane lokalnie z automatycznym próbkowaniem w dół dla bardzo dużych zbiorów danych.
Samodzielne hostowanie Open Dronelog na Twoim VPS-ie sprawia, że osobiście identyfikowalne ścieżki lotów, numery seryjne dronów i historia baterii pozostają całkowicie pod Twoją kontrolą. Możesz automatycznie synchronizować dzienniki z zamontowanego folderu, generować raporty regulacyjne A4 do wydruku dla władz i udostępniać jedną instancję całemu zespołowi dronów bez opłat za pilota.
Główne cechy Open Dronelog
Import dzienników wielu formatów
Importuj pliki DJI .txt, Litchi CSV i eksporty Airdata z automatycznym wykrywaniem jednostek, inteligentną deduplikacją i opcjonalnymi wtyczkami parsera innych firm.
Interaktywne Mapy Lotów
Odtwarzaj loty na mapie 3D z wybieralnymi warstwami satelitarnymi, topograficznymi lub OpenStreetMap, zmienną kontrolą prędkości i wizualizacją drążków RC w czasie rzeczywistym.
Wykresy Telemetrii
Zsynchronizowane wykresy z funkcją przeciągnij-i-powiększ dla wysokości, prędkości, napięcia ogniw baterii, położenia, sygnału RC, GPS i odległości do domu dla każdego lotu.
Śledzenie kondycji baterii
Liczba cykli na baterię, historia pojemności pełnego naładowania i trendy minut użytkowania pomagają Ci wykryć degradację, zanim bateria zawiedzie w locie.
Raporty lotów do wydruku
Generuj konfigurowalne raporty HTML w formacie A4 z wybieralnymi grupami pól, danymi pogodowymi i grupowaniem dzień po dniu, które drukują się bezpośrednio do formatu PDF dla władz.
Lokalna pamięć priorytetowa
Wszystkie loty znajdują się w lokalnej bazie danych DuckDB z eksportem do formatów CSV, JSON, GPX i KML oraz pełną kopią zapasową i przywracaniem — nie jest wymagane przesyłanie do chmury.
Dlaczego warto uruchomić Open Dronelog na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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