Do 69% zniżki na Open Dronelog

Wdróż Open Dronelog jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowany analizator dzienników lotów dronów DJI i Litchi z mapami 3D, wykresami telemetrycznymi i raportami lotów do wydruku.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Open Dronelog jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla Open Dronelog

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Open Dronelog

Open Dronelog to analizator dzienników lotów dronów typu open source, który importuje eksporty DJI, Litchi i Airdata do lokalnej bazy danych DuckDB i udostępnia je za pośrednictwem interaktywnego pulpitu nawigacyjnego. W przeciwieństwie do usług chmurowych, które blokują Twoją historię lotów za subskrypcjami lub limitami przesyłania, każdy lot, numer seryjny baterii i próbka telemetrii pozostają na Twoim własnym serwerze, a analizy są wykonywane lokalnie z automatycznym próbkowaniem w dół dla bardzo dużych zbiorów danych.

Samodzielne hostowanie Open Dronelog na Twoim VPS-ie sprawia, że osobiście identyfikowalne ścieżki lotów, numery seryjne dronów i historia baterii pozostają całkowicie pod Twoją kontrolą. Możesz automatycznie synchronizować dzienniki z zamontowanego folderu, generować raporty regulacyjne A4 do wydruku dla władz i udostępniać jedną instancję całemu zespołowi dronów bez opłat za pilota.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Open Dronelog

Import dzienników wielu formatów

Importuj pliki DJI .txt, Litchi CSV i eksporty Airdata z automatycznym wykrywaniem jednostek, inteligentną deduplikacją i opcjonalnymi wtyczkami parsera innych firm.

Interaktywne Mapy Lotów

Odtwarzaj loty na mapie 3D z wybieralnymi warstwami satelitarnymi, topograficznymi lub OpenStreetMap, zmienną kontrolą prędkości i wizualizacją drążków RC w czasie rzeczywistym.

Wykresy Telemetrii

Zsynchronizowane wykresy z funkcją przeciągnij-i-powiększ dla wysokości, prędkości, napięcia ogniw baterii, położenia, sygnału RC, GPS i odległości do domu dla każdego lotu.

Śledzenie kondycji baterii

Liczba cykli na baterię, historia pojemności pełnego naładowania i trendy minut użytkowania pomagają Ci wykryć degradację, zanim bateria zawiedzie w locie.

Raporty lotów do wydruku

Generuj konfigurowalne raporty HTML w formacie A4 z wybieralnymi grupami pól, danymi pogodowymi i grupowaniem dzień po dniu, które drukują się bezpośrednio do formatu PDF dla władz.

Lokalna pamięć priorytetowa

Wszystkie loty znajdują się w lokalnej bazie danych DuckDB z eksportem do formatów CSV, JSON, GPX i KML oraz pełną kopią zapasową i przywracaniem — nie jest wymagane przesyłanie do chmury.

Dlaczego warto uruchomić Open Dronelog na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀

Noel
Noel

Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.

Omkar
Omkar

Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.

Sylvain
Sylvain

Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.

Martin K
Martin K

Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Wypróbuj bez ryzyka dzięki naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce zwrotów.

Rozpocznij

Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia

Plausible Analytics

Plausible Analytics

Plausible to lekka alternatywa dla Google Analytics, która dba o prywatność.

Wdróż
Ackee

Ackee

Ackee to samodzielnie hostowane narzędzie analityczne Node.js do śledzenia stron internetowych, które stawia na prywatność.

Wdróż
Apache DevLake

Apache DevLake

Platforma typu open-source do metryk DORA i analityki zespołu inżynierskiego

Wdróż
Zobacz wszystkie aplikacje

Dbamy o Twoją prywatność

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny oraz do zbierania danych o Twojej interakcji z nią, a także w celach marketingowych. Akceptując, zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, personalizacji i analiz, zgodnie z naszą Polityką plików cookie.