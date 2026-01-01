TiddlyWiki to unikalne wiki o otwartym kodzie źródłowym, które przechowuje wszystko jako pojedyncze jednostki zwane tiddlerami — notatki, zadania, obrazy, fragmenty kodu i wszelkie inne informacje. W przeciwieństwie do hierarchicznych narzędzi do robienia notatek, tiddlery można swobodnie łączyć, tagować i transkludować, dzięki czemu Twoja baza wiedzy rośnie organicznie, bez konieczności umieszczania treści w folderach lub kategoriach.

Samodzielne hostowanie TiddlyWiki na VPS sprawia, że Twoje notatki i osobista baza wiedzy są całkowicie prywatne i dostępne z każdej przeglądarki. To wdrożenie uruchamia TiddlyWiki w trybie serwera, zapewniając synchronizację między wieloma urządzeniami i trwałą pamięć masową wspieraną przez nazwany wolumin — dzięki czemu Twoje tiddlery nigdy nie zostaną utracone między restartami kontenerów.