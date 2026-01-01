Wdróż TiddlyWiki jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy, nieliniowy, osobisty notatnik do przechwytywania, organizowania i udostępniania informacji na Twój własny sposób.
Wybierz plan VPS dla TiddlyWiki
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z TiddlyWiki
TiddlyWiki to unikalne wiki o otwartym kodzie źródłowym, które przechowuje wszystko jako pojedyncze jednostki zwane tiddlerami — notatki, zadania, obrazy, fragmenty kodu i wszelkie inne informacje. W przeciwieństwie do hierarchicznych narzędzi do robienia notatek, tiddlery można swobodnie łączyć, tagować i transkludować, dzięki czemu Twoja baza wiedzy rośnie organicznie, bez konieczności umieszczania treści w folderach lub kategoriach.
Samodzielne hostowanie TiddlyWiki na VPS sprawia, że Twoje notatki i osobista baza wiedzy są całkowicie prywatne i dostępne z każdej przeglądarki. To wdrożenie uruchamia TiddlyWiki w trybie serwera, zapewniając synchronizację między wieloma urządzeniami i trwałą pamięć masową wspieraną przez nazwany wolumin — dzięki czemu Twoje tiddlery nigdy nie zostaną utracone między restartami kontenerów.
Główne cechy TiddlyWiki
Nieliniowa struktura notatek
Tiddlery swobodnie łączą się i osadzają nawzajem, dzięki czemu możesz zbudować graf wiedzy bez konieczności stosowania sztywnych folderów lub hierarchii.
Tagowanie i filtrowanie
Oznacz dowolny tiddler i użyj potężnego języka filtrowania, aby tworzyć dynamiczne listy, tabele i widoki, które aktualizują się automatycznie w miarę dodawania treści.
Wikitext i makra
Język znaczników TiddlyWiki obsługuje transkluzję, makra i niestandardowe widżety, dzięki czemu możesz tworzyć szablony i komponenty wielokrotnego użytku w całej swojej wiki.
Trwały tryb serwera
Działające na Node.js, to wdrożenie natychmiast zapisuje każdą zmianę na dysku, dzięki czemu Twoje notatki są trwałe i dostępne z dowolnego urządzenia z przeglądarką.
Ekosystem wtyczek
Rozszerz TiddlyWiki o wtyczki do renderowania Markdown, podświetlania składni kodu, tablic kanban, diagramów i wielu innych funkcji z biblioteki wtyczek.
Dlaczego warto uruchomić TiddlyWiki na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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