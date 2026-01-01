Twój Spotify to samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny do analizy, który śledzi całą Twoją historię słuchania Spotify i wizualizuje ją za pomocą bogatych wykresów: najlepsi artyści i utwory w czasie, czas słuchania na dzień i godzinę, rozłożenie gatunków, rotacje albumów oraz trendy historyczne na przestrzeni lat. W przeciwieństwie do Spotify Wrapped, które pojawia się tylko raz w roku, Twój Spotify zapewnia Ci taką samą głębię wglądu na żądanie, dla dowolnego wybranego przez Ciebie zakresu czasu.

Samodzielne hostowanie Twojego Spotify na VPS-ie przechowuje każde odtworzenie, polubienie i pominięcie w bazie danych, którą Ty kontrolujesz — własne eksporty danych Spotify są ograniczone do 50 najnowszych utworów, ale Twój Spotify nieustannie odpytuje API i buduje kompletne osobiste archiwum słuchania, które rośnie tak długo, jak długo działa instancja.