Wdróż Twoje Spotify jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany panel statystyk słuchania Spotify z bogatymi wykresami, historią i szczegółowymi analizami.
Wybierz plan VPS dla Your Spotify
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Your Spotify
Twój Spotify to samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny do analizy, który śledzi całą Twoją historię słuchania Spotify i wizualizuje ją za pomocą bogatych wykresów: najlepsi artyści i utwory w czasie, czas słuchania na dzień i godzinę, rozłożenie gatunków, rotacje albumów oraz trendy historyczne na przestrzeni lat. W przeciwieństwie do Spotify Wrapped, które pojawia się tylko raz w roku, Twój Spotify zapewnia Ci taką samą głębię wglądu na żądanie, dla dowolnego wybranego przez Ciebie zakresu czasu.
Samodzielne hostowanie Twojego Spotify na VPS-ie przechowuje każde odtworzenie, polubienie i pominięcie w bazie danych, którą Ty kontrolujesz — własne eksporty danych Spotify są ograniczone do 50 najnowszych utworów, ale Twój Spotify nieustannie odpytuje API i buduje kompletne osobiste archiwum słuchania, które rośnie tak długo, jak długo działa instancja.
Główne cechy Your Spotify
Ciągłe przechwytywanie historii
Odpytuje API Spotify co kilka sekund, aby rejestrować każde odtworzenie, w tym pominięte utwory i częściowe odsłuchania — znacznie więcej niż eksportuje Spotify.
Najlepsi artyści, utwory i albumy
Konfigurowalne zakresy czasu pokazują Twoje najczęściej odtwarzane treści według liczby odtworzeń, czasu słuchania lub pierwszych odkryć.
Wzorce słuchania i trendy
Mapy cieplne i wykresy wizualizują, kiedy najczęściej słuchasz — porę dnia, dzień tygodnia, miesięczne trendy i porównania rok do roku.
Analiza gatunku i nastroju
Agreguje funkcje audio utworów Spotify i tagi gatunków w wykresy pokazujące, jak Twój gust zmienia się w czasie.
Wieloużytkownikowe pulpity nawigacyjne
Każdy użytkownik łączy swoje konto Spotify za pośrednictwem OAuth, dzięki czemu każde gospodarstwo domowe może oddzielnie śledzić swoje słuchanie na jednym serwerze.
Dlaczego warto uruchomić Your Spotify na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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Ackee
Ackee to samodzielnie hostowane narzędzie analityczne Node.js do śledzenia stron internetowych, które stawia na prywatność.