Do 69% zniżki na Your Spotify

Wdróż Twoje Spotify jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowany panel statystyk słuchania Spotify z bogatymi wykresami, historią i szczegółowymi analizami.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Twoje Spotify jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla Your Spotify

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Your Spotify

Twój Spotify to samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny do analizy, który śledzi całą Twoją historię słuchania Spotify i wizualizuje ją za pomocą bogatych wykresów: najlepsi artyści i utwory w czasie, czas słuchania na dzień i godzinę, rozłożenie gatunków, rotacje albumów oraz trendy historyczne na przestrzeni lat. W przeciwieństwie do Spotify Wrapped, które pojawia się tylko raz w roku, Twój Spotify zapewnia Ci taką samą głębię wglądu na żądanie, dla dowolnego wybranego przez Ciebie zakresu czasu.

Samodzielne hostowanie Twojego Spotify na VPS-ie przechowuje każde odtworzenie, polubienie i pominięcie w bazie danych, którą Ty kontrolujesz — własne eksporty danych Spotify są ograniczone do 50 najnowszych utworów, ale Twój Spotify nieustannie odpytuje API i buduje kompletne osobiste archiwum słuchania, które rośnie tak długo, jak długo działa instancja.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Your Spotify

Ciągłe przechwytywanie historii

Odpytuje API Spotify co kilka sekund, aby rejestrować każde odtworzenie, w tym pominięte utwory i częściowe odsłuchania — znacznie więcej niż eksportuje Spotify.

Najlepsi artyści, utwory i albumy

Konfigurowalne zakresy czasu pokazują Twoje najczęściej odtwarzane treści według liczby odtworzeń, czasu słuchania lub pierwszych odkryć.

Wzorce słuchania i trendy

Mapy cieplne i wykresy wizualizują, kiedy najczęściej słuchasz — porę dnia, dzień tygodnia, miesięczne trendy i porównania rok do roku.

Analiza gatunku i nastroju

Agreguje funkcje audio utworów Spotify i tagi gatunków w wykresy pokazujące, jak Twój gust zmienia się w czasie.

Wieloużytkownikowe pulpity nawigacyjne

Każdy użytkownik łączy swoje konto Spotify za pośrednictwem OAuth, dzięki czemu każde gospodarstwo domowe może oddzielnie śledzić swoje słuchanie na jednym serwerze.

Dlaczego warto uruchomić Your Spotify na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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