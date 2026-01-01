Kafbat Kafka UI to darmowy, otwarty webowy pulpit nawigacyjny do obsługi klastrów Apache Kafka. Jako rozwijany przez społeczność następca Provectus kafka-ui, oferuje dopracowany interfejs do inspekcji brokerów, zarządzania tematami, przeglądania wiadomości i śledzenia opóźnień grup konsumentów — wszystko to bez użycia narzędzi wiersza poleceń. Obsługa wielu klastrów pozwala zarządzać każdym środowiskiem Kafka z jednego miejsca.

Samodzielne hostowanie Kafbat Kafka UI na własnym serwerze VPS sprawia, że dane wiadomości i dane uwierzytelniające klastra pozostają w całości w Twojej infrastrukturze. Ten szablon zawiera broker Kafka z jednym węzłem działający w trybie KRaft (nie wymaga ZooKeepera), zapewniając gotowy do produkcji stos Kafka, który jest gotowy do użycia za jednym kliknięciem.