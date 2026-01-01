Wdróż Kafbat Kafka UI w instalacji jednym kliknięciem.
Otwarty webowy interfejs użytkownika do zarządzania i monitorowania klastrów Apache Kafka, następca popularnego projektu Provectus kafka-ui.
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Co możesz zbudować z Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI to darmowy, otwarty webowy pulpit nawigacyjny do obsługi klastrów Apache Kafka. Jako rozwijany przez społeczność następca Provectus kafka-ui, oferuje dopracowany interfejs do inspekcji brokerów, zarządzania tematami, przeglądania wiadomości i śledzenia opóźnień grup konsumentów — wszystko to bez użycia narzędzi wiersza poleceń. Obsługa wielu klastrów pozwala zarządzać każdym środowiskiem Kafka z jednego miejsca.
Samodzielne hostowanie Kafbat Kafka UI na własnym serwerze VPS sprawia, że dane wiadomości i dane uwierzytelniające klastra pozostają w całości w Twojej infrastrukturze. Ten szablon zawiera broker Kafka z jednym węzłem działający w trybie KRaft (nie wymaga ZooKeepera), zapewniając gotowy do produkcji stos Kafka, który jest gotowy do użycia za jednym kliknięciem.
Główne cechy Kafbat Kafka UI
Zarządzanie tematami
Twórz, konfiguruj i usuwaj tematy z ustawieniami partycjonowania i replikacji w czasie rzeczywistym bez dotykania interfejsu CLI Kafka.
Przeglądarka wiadomości
Przeglądaj wiadomości Kafka w formatach JSON, zwykłego tekstu lub Avro z filtrowaniem opartym na CEL, aby precyzyjnie wskazać potrzebne rekordy.
Monitorowanie Grupy konsumentów
Śledź przesunięcia grup konsumentów, przypisania partycji i metryki opóźnień, aby wykryć wąskie gardła przetwarzania, zanim wpłyną na systemy niższego szczebla.
Obsługa wielu klastrów
Podłącz wiele klastrów Kafka do jednego pulpitu nawigacyjnego i przełączaj się między nimi natychmiast, aby uzyskać scentralizowaną widoczność w różnych środowiskach.
KRaft Mode Broker
Dołączony broker Kafka działa w trybie KRaft — bez zależności od ZooKeepera — upraszczając wdrożenie i zmniejszając obciążenie operacyjne.
Dlaczego warto uruchomić Kafbat Kafka UI na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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