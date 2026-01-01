Strapi to najpopularniejszy na świecie headless CMS typu open source, cieszący się zaufaniem ponad 800 000 programistów. Zapewnia w pełni konfigurowalny backend do zarządzania treścią z intuicyjnym panelem administracyjnym typu „drag-and-drop”, automatycznie generowanymi interfejsami API REST i GraphQL oraz bogatym ekosystemem wtyczek. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów CMS, które łączą treść ze stałym frontendem, Strapi dostarcza treści do dowolnego kanału — stron internetowych, aplikacji mobilnych, urządzeń IoT — za pośrednictwem standardowych interfejsów API.

Samodzielne hostowanie Strapi na Twoim VPS eliminuje opłaty za każde stanowisko i limity szybkości API narzucane przez dostawców zarządzanych systemów CMS, jednocześnie dając Ci pełną kontrolę nad architekturą treści, przechowywaniem danych i konfiguracją wtyczek. Ten szablon łączy Strapi z PostgreSQL 16, zapewniając niezawodność gotową do produkcji.