Wdróż Strapi jednym kliknięciem.
Wiodący open source bezgłowy CMS, który automatycznie generuje interfejsy API REST i GraphQL z Twoich modeli treści, z konfigurowalnym panelem administracyjnym.
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Co możesz zbudować z Strapi
Strapi to najpopularniejszy na świecie headless CMS typu open source, cieszący się zaufaniem ponad 800 000 programistów. Zapewnia w pełni konfigurowalny backend do zarządzania treścią z intuicyjnym panelem administracyjnym typu „drag-and-drop”, automatycznie generowanymi interfejsami API REST i GraphQL oraz bogatym ekosystemem wtyczek. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów CMS, które łączą treść ze stałym frontendem, Strapi dostarcza treści do dowolnego kanału — stron internetowych, aplikacji mobilnych, urządzeń IoT — za pośrednictwem standardowych interfejsów API.
Samodzielne hostowanie Strapi na Twoim VPS eliminuje opłaty za każde stanowisko i limity szybkości API narzucane przez dostawców zarządzanych systemów CMS, jednocześnie dając Ci pełną kontrolę nad architekturą treści, przechowywaniem danych i konfiguracją wtyczek. Ten szablon łączy Strapi z PostgreSQL 16, zapewniając niezawodność gotową do produkcji.
Główne cechy Strapi
Automatycznie generowane API
Strapi automatycznie tworzy punkty końcowe REST i GraphQL, gdy definiujesz typy treści — nie jest wymagane ręczne kodowanie API.
Kreator treści „przeciągnij i upuść”
Twórz złożone modele treści wizualnie za pomocą pól, komponentów i dynamicznych stref bez ingerencji w kod.
Kontrola dostępu oparta na rolach
Zdefiniuj szczegółowe uprawnienia dla każdego typu treści i roli użytkownika, aby redaktorzy, menedżerowie i konsumenci API mieli dostęp tylko do tego, do czego powinni.
Biblioteka obrazów
Przesyłaj, organizuj i optymalizuj obrazy i pliki w scentralizowanej bibliotece multimediów z automatyczną zmianą rozmiaru obrazów i konwersją formatu.
Ekosystem wtyczek
Rozszerz Strapi o wtyczki z marketplace do uwierzytelniania, SEO, poczty e-mail, wyszukiwania i nie tylko — lub stwórz niestandardowe wtyczki dla Twoich potrzeb.
Wersja wielojęzyczna treści
Zarządzaj treścią w wielu językach dzięki wbudowanej obsłudze i18n, publikując każdą lokalizację niezależnie, aby wspierać globalnych odbiorców.
Dlaczego warto uruchomić Strapi na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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