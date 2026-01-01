Shadowbroker to otwartoźródłowa platforma geoinformacyjna OSINT, która agreguje ponad 60 globalnych strumieni danych w czasie rzeczywistym w jeden interaktywny interfejs mapy. Łączy ona pozycje prywatnych i komercyjnych statków powietrznych, ruchy statków morskich, aktywne przeloty satelitów, strefy konfliktów, zdarzenia zakłócania sygnału GPS, aktywność sejsmiczną, kamery CCTV i sieci radiowe mesh — publicznie dostępne dane, które rzadko są agregowane w jednym miejscu. Opcjonalna warstwa agenta AI pozwala na podłączenie modelu językowego do analizowania strumieni danych i wykrywania korelacji, które nie są widoczne przy przeglądaniu pojedynczych warstw danych.

Samodzielne hostowanie Shadowbrokera na VPS zapewnia Twojemu zespołowi trwały, współdzielony pulpit nawigacyjny wywiadu bez analizy użytkowania, bez udostępniania danych stronom trzecim i z pełną kontrolą nad tym, które strumienie danych i integracje API są włączone.