Wdróż Shadowbroker jednym kliknięciem.
Open-source’owa platforma OSINT w czasie rzeczywistym, agregująca ponad 60 kanałów globalnych danych wywiadowczych na żywo — samoloty, statki, satelity i inne — na jedną mapę.
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Co możesz zbudować z Shadowbroker
Shadowbroker to otwartoźródłowa platforma geoinformacyjna OSINT, która agreguje ponad 60 globalnych strumieni danych w czasie rzeczywistym w jeden interaktywny interfejs mapy. Łączy ona pozycje prywatnych i komercyjnych statków powietrznych, ruchy statków morskich, aktywne przeloty satelitów, strefy konfliktów, zdarzenia zakłócania sygnału GPS, aktywność sejsmiczną, kamery CCTV i sieci radiowe mesh — publicznie dostępne dane, które rzadko są agregowane w jednym miejscu. Opcjonalna warstwa agenta AI pozwala na podłączenie modelu językowego do analizowania strumieni danych i wykrywania korelacji, które nie są widoczne przy przeglądaniu pojedynczych warstw danych.
Samodzielne hostowanie Shadowbrokera na VPS zapewnia Twojemu zespołowi trwały, współdzielony pulpit nawigacyjny wywiadu bez analizy użytkowania, bez udostępniania danych stronom trzecim i z pełną kontrolą nad tym, które strumienie danych i integracje API są włączone.
Główne cechy Shadowbroker
60+ kanałów danych na żywo
Agreguj pozycje samolotów, jednostki morskie, przeloty satelitów, strefy konfliktu, zdarzenia zagłuszania GPS i dane sejsmiczne z ponad 60 źródeł bez przełączania się między narzędziami.
Śledzenie samolotów i statków
Monitoruj prywatne odrzutowce, loty komercyjne i statki morskie w czasie rzeczywistym, wykorzystując integracje OpenSky OAuth2 i strumieni AIS dla globalnego zasięgu.
Warstwa agenta AI
Połącz model językowy, aby analizować dane na żywo i automatycznie wykrywać wcześniej niewidoczne korelacje w warstwach danych geoprzestrzennych.
Konflikt i nakładki zagrożeń
Wizualizuj aktywne strefy konfliktu, zdarzenia zagłuszania GPS, fronty pożarów lasów i alerty awaryjne na tej samej mapie co ruch lotniczy i morski.
Samodzielnie hostowana inteligencja
Przechowuj wszystkie dane wywiadowcze na Twoim własnym serwerze VPS, bez subskrypcji SaaS, analizy użytkowania ani platform stron trzecich odbierających Twoje zapytania.
Dlaczego warto uruchomić Shadowbroker na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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