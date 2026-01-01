JumpServer to platforma typu open-source do zarządzania uprzywilejowanym dostępem (PAM), która zapewnia scentralizowaną bramę do dostępu do wszystkich zasobów infrastruktury — serwerów, baz danych, klastrów Kubernetes i urządzeń sieciowych. Zamiast bezpośredniego rozpowszechniania kluczy SSH lub udostępniania haseł, zespoły uwierzytelniają się za pośrednictwem JumpServer, który pośredniczy w każdym połączeniu, rejestruje całą aktywność i nagrywa sesje w celach audytowych i zgodności. Dostęp jest regulowany przez uprawnienia oparte na rolach i opcjonalne przepływy pracy zatwierdzania.

Samodzielne hostowanie JumpServer utrzymuje wszystkie nagrania sesji, dzienniki dostępu i przechowywane poświadczenia w Twojej własnej infrastrukturze — co jest kluczowe dla ram zgodności, takich jak SOX, PCI-DSS i ISO 27001, które wymagają ścieżek audytu i dowodu, że dostęp do wrażliwych systemów jest kontrolowany i monitorowany.