Do 69% zniżki na JumpServer

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Open-source'owa platforma do zarządzania uprzywilejowanym dostępem, umożliwiająca scentralizowany dostęp do SSH, RDP i baz danych dla całej Twojej infrastruktury.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z JumpServer

JumpServer to platforma typu open-source do zarządzania uprzywilejowanym dostępem (PAM), która zapewnia scentralizowaną bramę do dostępu do wszystkich zasobów infrastruktury — serwerów, baz danych, klastrów Kubernetes i urządzeń sieciowych. Zamiast bezpośredniego rozpowszechniania kluczy SSH lub udostępniania haseł, zespoły uwierzytelniają się za pośrednictwem JumpServer, który pośredniczy w każdym połączeniu, rejestruje całą aktywność i nagrywa sesje w celach audytowych i zgodności. Dostęp jest regulowany przez uprawnienia oparte na rolach i opcjonalne przepływy pracy zatwierdzania.

Samodzielne hostowanie JumpServer utrzymuje wszystkie nagrania sesji, dzienniki dostępu i przechowywane poświadczenia w Twojej własnej infrastrukturze — co jest kluczowe dla ram zgodności, takich jak SOX, PCI-DSS i ISO 27001, które wymagają ścieżek audytu i dowodu, że dostęp do wrażliwych systemów jest kontrolowany i monitorowany.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy JumpServer

Scentralizowana brama dostępu

Kieruj wszystkie połączenia SSH, RDP, VNC i baz danych przez jeden audytowany serwer proxy, eliminując bezpośrednie ujawnienie danych uwierzytelniających inżynierom.

Nagrywanie i odtwarzanie sesji

Każda uprzywilejowana sesja jest nagrywana i możliwa do odtworzenia w przeglądarce, dając zespołom bezpieczeństwa kompletny ślad kryminalistyczny wszystkich działań infrastruktury.

Kontrola dostępu oparta na rolach

Przyznaj użytkownikom dostęp do określonych zasobów z precyzyjnymi uprawnieniami i ograniczonymi czasowo procesami zatwierdzania, dzięki czemu dane uwierzytelniające nigdy nie są udostępniane bezpośrednio.

Obsługa wielu protokołów

Zarządzaj serwerami Linux przez SSH, maszynami Windows przez RDP lub VNC, relacyjnymi bazami danych, klastrami Kubernetes i urządzeniami sieciowymi z jednej platformy.

Wbudowany skarbiec poświadczeń

Automatycznie przechowuj, rotuj i przesyłaj dane uwierzytelniające, dzięki czemu użytkownicy łączą się przez JumpServer, nigdy nie poznając podstawowych haseł.

Dlaczego warto uruchomić JumpServer na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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