Wdróż JumpServer jednym kliknięciem.
Open-source'owa platforma do zarządzania uprzywilejowanym dostępem, umożliwiająca scentralizowany dostęp do SSH, RDP i baz danych dla całej Twojej infrastruktury.
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Co możesz zbudować z JumpServer
JumpServer to platforma typu open-source do zarządzania uprzywilejowanym dostępem (PAM), która zapewnia scentralizowaną bramę do dostępu do wszystkich zasobów infrastruktury — serwerów, baz danych, klastrów Kubernetes i urządzeń sieciowych. Zamiast bezpośredniego rozpowszechniania kluczy SSH lub udostępniania haseł, zespoły uwierzytelniają się za pośrednictwem JumpServer, który pośredniczy w każdym połączeniu, rejestruje całą aktywność i nagrywa sesje w celach audytowych i zgodności. Dostęp jest regulowany przez uprawnienia oparte na rolach i opcjonalne przepływy pracy zatwierdzania.
Samodzielne hostowanie JumpServer utrzymuje wszystkie nagrania sesji, dzienniki dostępu i przechowywane poświadczenia w Twojej własnej infrastrukturze — co jest kluczowe dla ram zgodności, takich jak SOX, PCI-DSS i ISO 27001, które wymagają ścieżek audytu i dowodu, że dostęp do wrażliwych systemów jest kontrolowany i monitorowany.
Główne cechy JumpServer
Scentralizowana brama dostępu
Kieruj wszystkie połączenia SSH, RDP, VNC i baz danych przez jeden audytowany serwer proxy, eliminując bezpośrednie ujawnienie danych uwierzytelniających inżynierom.
Nagrywanie i odtwarzanie sesji
Każda uprzywilejowana sesja jest nagrywana i możliwa do odtworzenia w przeglądarce, dając zespołom bezpieczeństwa kompletny ślad kryminalistyczny wszystkich działań infrastruktury.
Kontrola dostępu oparta na rolach
Przyznaj użytkownikom dostęp do określonych zasobów z precyzyjnymi uprawnieniami i ograniczonymi czasowo procesami zatwierdzania, dzięki czemu dane uwierzytelniające nigdy nie są udostępniane bezpośrednio.
Obsługa wielu protokołów
Zarządzaj serwerami Linux przez SSH, maszynami Windows przez RDP lub VNC, relacyjnymi bazami danych, klastrami Kubernetes i urządzeniami sieciowymi z jednej platformy.
Wbudowany skarbiec poświadczeń
Automatycznie przechowuj, rotuj i przesyłaj dane uwierzytelniające, dzięki czemu użytkownicy łączą się przez JumpServer, nigdy nie poznając podstawowych haseł.
Dlaczego warto uruchomić JumpServer na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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