Komari to lekkie, otwartoźródłowe narzędzie do monitorowania serwerów, stworzone dla osób samodzielnie hostujących, które potrzebują wglądu w swoją infrastrukturę w czasie rzeczywistym, bez obciążenia związanego z korporacyjnymi platformami monitorującymi. Wykorzystuje małego agenta zainstalowanego na każdym monitorowanym serwerze do zbierania metryk CPU, pamięci, dysku i sieci, które są następnie wyświetlane w przejrzystym panelu webowym.

Ponieważ Komari jest hostowane samodzielnie, cała telemetria Twojego serwera pozostaje w Twojej własnej infrastrukturze, bez wysyłania danych do usług stron trzecich. Projekt oparty na SQLite oznacza brak zewnętrznych zależności od baz danych, co sprawia, że jest szybkie we wdrożeniu i proste w utrzymaniu, nawet dla małych zespołów i samodzielnych operatorów.