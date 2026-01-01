Wdróż Komari jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany panel monitorowania serwera z gromadzeniem danych opartym na agentach i metrykami w czasie rzeczywistym.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Komari
Komari to lekkie, otwartoźródłowe narzędzie do monitorowania serwerów, stworzone dla osób samodzielnie hostujących, które potrzebują wglądu w swoją infrastrukturę w czasie rzeczywistym, bez obciążenia związanego z korporacyjnymi platformami monitorującymi. Wykorzystuje małego agenta zainstalowanego na każdym monitorowanym serwerze do zbierania metryk CPU, pamięci, dysku i sieci, które są następnie wyświetlane w przejrzystym panelu webowym.
Ponieważ Komari jest hostowane samodzielnie, cała telemetria Twojego serwera pozostaje w Twojej własnej infrastrukturze, bez wysyłania danych do usług stron trzecich. Projekt oparty na SQLite oznacza brak zewnętrznych zależności od baz danych, co sprawia, że jest szybkie we wdrożeniu i proste w utrzymaniu, nawet dla małych zespołów i samodzielnych operatorów.
Główne cechy Komari
Monitorowanie oparte na agentach
Zainstaluj lekkiego agenta Komari na dowolnym serwerze, aby zbierać i przesyłać metryki z powrotem do Twojego centralnego pulpitu nawigacyjnego.
Wskaźniki w czasie rzeczywistym
Wyświetlaj użycie procesora, zużycie pamięci, operacje wejścia/wyjścia dysku i przepustowość sieci aktualizowane na żywo w interfejsie internetowym.
Panel wieloserwerowy
Monitoruj wszystkie Twoje serwery z jednego, scentralizowanego panelu, przy czym każdy agent raportuje niezależnie do centralnego hosta.
Zero zewnętrznych zależności
Pamięć masowa SQLite oznacza brak oddzielnej usługi bazy danych do zarządzania — tylko kontener i trwały wolumin danych.
Wsparcie dla niestandardowych motywów
Spersonalizuj wygląd pulpitu nawigacyjnego, aby dopasować go do Twoich preferencji lub brandingu organizacji.
Dlaczego warto uruchomić Komari na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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