Wdróż LibrePhotos jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowane zarządzanie zdjęciami z automatycznym rozpoznawaniem twarzy, wykrywaniem obiektów i wyszukiwaniem opartym na AI dla całej Twojej kolekcji.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z LibrePhotos
LibrePhotos to samodzielnie hostowana, otwartoźródłowa platforma do zarządzania zdjęciami, która wprowadza organizację opartą na AI do Twojej osobistej biblioteki zdjęć. W przeciwieństwie do Google Photos lub iCloud, każdy obraz pozostaje na Twoim własnym serwerze — bez limitów przesyłania, bez opłat abonamentowych i bez dostępu osób trzecich do Twoich wspomnień. Automatycznie przetwarza Twoje zdjęcia za pomocą rozpoznawania twarzy, wykrywania scen i wyszukiwania semantycznego, dzięki czemu możesz znaleźć dowolny obraz bez ręcznego tagowania.
Samodzielne hostowanie LibrePhotos na VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi najbardziej osobistymi danymi. Całe przetwarzanie ML odbywa się lokalnie — grupowanie twarzy, geokodowanie wsteczne i wykrywanie obiektów odbywają się na Twoim serwerze bez wywoływania zewnętrznych usług AI. Niezależnie od tego, czy migrujesz z chmurowej usługi zdjęć, czy budujesz prywatne archiwum rodzinne, LibrePhotos zapewnia dopracowaną, w pełni funkcjonalną alternatywę.
Główne cechy LibrePhotos
Rozpoznawanie twarzy
Automatycznie grupuje twarze w całej Twojej bibliotece, dzięki czemu możesz raz oznaczyć osoby i natychmiast znaleźć każde zdjęcie, na którym się pojawiają.
Wyszukiwanie zdjęć oparte na AI
Szukaj swoich zdjęć według obiektów, scen i opisów, używając uczenia maszynowego na urządzeniu — nie jest wymagane API w chmurze.
Automatyczna organizacja zdjęć
Widoki osi czasu i albumów z grupowaniem opartym na wydarzeniach, odwrotnym geokodowaniem i ekstrakcją metadanych EXIF organizują Twoją bibliotekę bez ręcznego wysiłku.
Obsługa wielu użytkowników
Udostępnij swój serwer zdjęć członkom rodziny, każdy z własną biblioteką, zakresem rozpoznawania twarzy i kontrolą dostępu.
Wsparcie dla RAW i wideo
Obsługuje pliki RAW, formaty HEIC/HEIF oraz filmy obok standardowych plików JPEG, zachowując pełną jakość obrazu i metadane.
Dlaczego warto uruchomić LibrePhotos na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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