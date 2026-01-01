LibrePhotos to samodzielnie hostowana, otwartoźródłowa platforma do zarządzania zdjęciami, która wprowadza organizację opartą na AI do Twojej osobistej biblioteki zdjęć. W przeciwieństwie do Google Photos lub iCloud, każdy obraz pozostaje na Twoim własnym serwerze — bez limitów przesyłania, bez opłat abonamentowych i bez dostępu osób trzecich do Twoich wspomnień. Automatycznie przetwarza Twoje zdjęcia za pomocą rozpoznawania twarzy, wykrywania scen i wyszukiwania semantycznego, dzięki czemu możesz znaleźć dowolny obraz bez ręcznego tagowania.

Samodzielne hostowanie LibrePhotos na VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi najbardziej osobistymi danymi. Całe przetwarzanie ML odbywa się lokalnie — grupowanie twarzy, geokodowanie wsteczne i wykrywanie obiektów odbywają się na Twoim serwerze bez wywoływania zewnętrznych usług AI. Niezależnie od tego, czy migrujesz z chmurowej usługi zdjęć, czy budujesz prywatne archiwum rodzinne, LibrePhotos zapewnia dopracowaną, w pełni funkcjonalną alternatywę.