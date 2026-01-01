Ubooquity to darmowy, wieloplatformowy serwer domowy dla e-booków, komiksów, czasopism i plików PDF. Skanuje foldery Twojej biblioteki, generuje miniatury i metadane do przeglądania, a wszystko to udostępnia za pośrednictwem przejrzystego czytnika internetowego, który obsługuje formaty EPUB, CBZ, CBR, PDF i inne — a także kanał OPDS dla mobilnych aplikacji do czytania, które preferują własny interfejs użytkownika.

Samodzielne hostowanie Ubooquity na VPS-ie sprawia, że Twoja biblioteka do czytania pozostaje prywatna i zawsze dostępna, z obsługą wielu użytkowników, kontrolą dostępu opartą na rolach oraz wbudowanym przeglądarkowym czytnikiem komiksów zoptymalizowanym pod kątem przewracania stron na pełnym ekranie na komputerach stacjonarnych, tabletach i telefonach.