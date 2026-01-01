Wdróż Ubooquity jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany serwer domowy na e-booki i komiksy z przejrzystym czytnikiem internetowym i kanałem OPDS dla aplikacji mobilnych.
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Co możesz zbudować z Ubooquity
Ubooquity to darmowy, wieloplatformowy serwer domowy dla e-booków, komiksów, czasopism i plików PDF. Skanuje foldery Twojej biblioteki, generuje miniatury i metadane do przeglądania, a wszystko to udostępnia za pośrednictwem przejrzystego czytnika internetowego, który obsługuje formaty EPUB, CBZ, CBR, PDF i inne — a także kanał OPDS dla mobilnych aplikacji do czytania, które preferują własny interfejs użytkownika.
Samodzielne hostowanie Ubooquity na VPS-ie sprawia, że Twoja biblioteka do czytania pozostaje prywatna i zawsze dostępna, z obsługą wielu użytkowników, kontrolą dostępu opartą na rolach oraz wbudowanym przeglądarkowym czytnikiem komiksów zoptymalizowanym pod kątem przewracania stron na pełnym ekranie na komputerach stacjonarnych, tabletach i telefonach.
Główne cechy Ubooquity
Ebooki, komiksy i pliki PDF
Jedna biblioteka łącząca e-booki (EPUB), komiksy (CBZ, CBR) i dokumenty PDF, każdy z czytnikami i przeglądarkami odpowiednimi dla formatu.
Czytnik komiksów w przeglądarce
Pełnoekranowy czytnik komiksów z przewracaniem stron, trybem podwójnej strony, zoomem i zakładkami — stworzony specjalnie dla komiksów i mangi.
Kanał OPDS dla aplikacji mobilnych
Zgodny ze standardami punkt końcowy OPDS integruje się z aplikacjami do czytania na iOS i Androida, takimi jak Chunky, Marvin, Aldiko i innymi.
Wielodostępna kontrola dostępu
Konta użytkowników z uprawnieniami opartymi na rolach pozwalają gospodarstwom domowym dzielić się biblioteką, zachowując jednocześnie listy lektur, postępy i dostęp przypisane do każdego członka.
Automatyczne skanowanie biblioteki
Skaner działający w tle wykrywa nowe pliki, gdy dodajesz je do woluminu biblioteki, odświeżając metadane i miniatury bez ręcznej interwencji.
Dlaczego warto uruchomić Ubooquity na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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