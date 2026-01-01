Spoolman to samodzielnie hostowana aplikacja internetowa do zarządzania szpulami filamentu do druku 3D. Zapewnia twórcom i farmom drukarek centralny spis każdej szpuli — śledząc wagę, materiał, kolor, producenta i pozostały filament, dzięki czemu nigdy nie rozpoczniesz druku bez wystarczającej ilości materiału. W przeciwieństwie do arkuszy kalkulacyjnych czy karteczek samoprzylepnych, Spoolman przechowuje wszystko w lekkiej bazie danych SQLite, udostępnia przejrzyste API REST do integracji z Klipperem i Moonrakerem oraz zapewnia interfejs użytkownika dostępny z dowolnej przeglądarki w Twojej sieci.

Samodzielne hostowanie Spoolmana na własnym serwerze VPS sprawia, że wszystkie dane inwentarzowe są prywatne i zawsze dostępne, bez opłat abonamentowych czy udostępniania danych stronom trzecim. Aktualizacje WebSocket w czasie rzeczywistym oznaczają, że każdy podłączony klient natychmiast widzi zmiany w inwentarzu.