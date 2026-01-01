Wdróż Spoolman jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany tracker szpul filamentu dla entuzjastów druku 3D do zarządzania zapasami, zużyciem i etykietami z kodami QR.
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Co możesz zbudować z Spoolman
Spoolman to samodzielnie hostowana aplikacja internetowa do zarządzania szpulami filamentu do druku 3D. Zapewnia twórcom i farmom drukarek centralny spis każdej szpuli — śledząc wagę, materiał, kolor, producenta i pozostały filament, dzięki czemu nigdy nie rozpoczniesz druku bez wystarczającej ilości materiału. W przeciwieństwie do arkuszy kalkulacyjnych czy karteczek samoprzylepnych, Spoolman przechowuje wszystko w lekkiej bazie danych SQLite, udostępnia przejrzyste API REST do integracji z Klipperem i Moonrakerem oraz zapewnia interfejs użytkownika dostępny z dowolnej przeglądarki w Twojej sieci.
Samodzielne hostowanie Spoolmana na własnym serwerze VPS sprawia, że wszystkie dane inwentarzowe są prywatne i zawsze dostępne, bez opłat abonamentowych czy udostępniania danych stronom trzecim. Aktualizacje WebSocket w czasie rzeczywistym oznaczają, że każdy podłączony klient natychmiast widzi zmiany w inwentarzu.
Główne cechy Spoolman
Śledzenie zapasów szpul
Zapisz producenta, materiał, kolor, wagę i pozostały filament dla każdej szpuli, abyś zawsze wiedział(a), co jest dostępne przed rozpoczęciem drukowania.
Integracja Klipper i Moonraker
Interfejs API REST integruje się natywnie z Klipperem i Moonrakerem, dzięki czemu Twoja drukarka 3D może automatycznie rejestrować zużycie szpuli bez ręcznego logowania.
Generator etykiet kodów QR
Drukuj samoprzylepne etykiety QR dla każdej szpuli — szybkie skanowanie z dowolnej przeglądarki mobilnej wyświetla pełny profil materiału i pozostałą wagę.
Aktualizacje WebSocket w czasie rzeczywistym
Zmiany w inwentarzu są przesyłane do wszystkich połączonych klientów natychmiast za pośrednictwem WebSockets, utrzymując pulpity nawigacyjne i segmentatory w synchronizacji bez ręcznego odświeżania.
Wiele zapleczy baz danych
Domyślnie używa zero-konfiguracyjnego SQLite dla konfiguracji dla jednego użytkownika, z opcjonalną obsługą PostgreSQL i MariaDB dla wspólnych farm drukujących i większych wolumenów zapisu.
Dlaczego warto uruchomić Spoolman na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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