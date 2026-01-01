imgproxy to wysokowydajny, samodzielny serwer do przetwarzania obrazów w locie. Zamiast pisać kod do manipulacji obrazami w swojej aplikacji lub płacić opłaty SaaS za każdą transformację, wdrażasz imgproxy raz i przekształcasz obrazy za pomocą parametrów URL. Zmieniaj rozmiar, przycinaj, konwertuj, dodawaj znaki wodne i optymalizuj obrazy, tworząc adres URL — bez konieczności wprowadzania zmian w przechowywaniu obrazów lub potoku dostarczania.

Zbudowany na libvips, imgproxy przetwarza obrazy znacznie szybciej niż ImageMagick, zużywając mniej pamięci. Obsługuje formaty JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF i inne, z automatycznym wyborem formatu dla najlepszego stosunku jakości do rozmiaru. Samodzielne hostowanie zapewnia nieograniczone transformacje obrazów przy stałym koszcie VPS, bez opłat za każde żądanie.