Do 69% zniżki na imgproxy

Wdróż imgproxy jednym kliknięciem.

Szybki i bezpieczny serwer do przetwarzania obrazów w locie, który zmienia rozmiar, konwertuje i optymalizuje obrazy za pomocą prostych żądań opartych na adresach URL.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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Wdróż imgproxy jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z imgproxy

imgproxy to wysokowydajny, samodzielny serwer do przetwarzania obrazów w locie. Zamiast pisać kod do manipulacji obrazami w swojej aplikacji lub płacić opłaty SaaS za każdą transformację, wdrażasz imgproxy raz i przekształcasz obrazy za pomocą parametrów URL. Zmieniaj rozmiar, przycinaj, konwertuj, dodawaj znaki wodne i optymalizuj obrazy, tworząc adres URL — bez konieczności wprowadzania zmian w przechowywaniu obrazów lub potoku dostarczania.

Zbudowany na libvips, imgproxy przetwarza obrazy znacznie szybciej niż ImageMagick, zużywając mniej pamięci. Obsługuje formaty JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF i inne, z automatycznym wyborem formatu dla najlepszego stosunku jakości do rozmiaru. Samodzielne hostowanie zapewnia nieograniczone transformacje obrazów przy stałym koszcie VPS, bez opłat za każde żądanie.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy imgproxy

Przetwarzanie oparte na adresie URL

Przekształcaj obrazy, tworząc adres URL — bez zmian w kodzie, bez przeróbek potoku obrazów i bez SDK do zainstalowania w Twojej aplikacji.

Konwersja formatu

Automatycznie dostarczaj WebP lub AVIF do przeglądarek, które je obsługują, wracając do JPEG lub PNG dla starszych klientów.

Obsługa pamięci masowej w chmurze

Pobieraj obrazy źródłowe bezpośrednio z S3, Google Cloud Storage, Azure Blob lub dowolnego adresu URL HTTP bez kopiowania plików na serwer.

Ochrona przed bombą obrazową

Wbudowane limity rozdzielczości źródłowej i rozmiaru pliku zapobiegają atakom dekompresyjnym, które mogłyby wyczerpać pamięć serwera.

Podpisywanie URL

Kryptograficzne podpisy URL zapobiegają nieautoryzowanemu użyciu Twojej instancji imgproxy jako ogólnego przeznaczenia publicznego proxy obrazów.

Dlaczego warto uruchomić imgproxy na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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