Wdróż imgproxy jednym kliknięciem.
Szybki i bezpieczny serwer do przetwarzania obrazów w locie, który zmienia rozmiar, konwertuje i optymalizuje obrazy za pomocą prostych żądań opartych na adresach URL.
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Co możesz zbudować z imgproxy
imgproxy to wysokowydajny, samodzielny serwer do przetwarzania obrazów w locie. Zamiast pisać kod do manipulacji obrazami w swojej aplikacji lub płacić opłaty SaaS za każdą transformację, wdrażasz imgproxy raz i przekształcasz obrazy za pomocą parametrów URL. Zmieniaj rozmiar, przycinaj, konwertuj, dodawaj znaki wodne i optymalizuj obrazy, tworząc adres URL — bez konieczności wprowadzania zmian w przechowywaniu obrazów lub potoku dostarczania.
Zbudowany na libvips, imgproxy przetwarza obrazy znacznie szybciej niż ImageMagick, zużywając mniej pamięci. Obsługuje formaty JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF i inne, z automatycznym wyborem formatu dla najlepszego stosunku jakości do rozmiaru. Samodzielne hostowanie zapewnia nieograniczone transformacje obrazów przy stałym koszcie VPS, bez opłat za każde żądanie.
Główne cechy imgproxy
Przetwarzanie oparte na adresie URL
Przekształcaj obrazy, tworząc adres URL — bez zmian w kodzie, bez przeróbek potoku obrazów i bez SDK do zainstalowania w Twojej aplikacji.
Konwersja formatu
Automatycznie dostarczaj WebP lub AVIF do przeglądarek, które je obsługują, wracając do JPEG lub PNG dla starszych klientów.
Obsługa pamięci masowej w chmurze
Pobieraj obrazy źródłowe bezpośrednio z S3, Google Cloud Storage, Azure Blob lub dowolnego adresu URL HTTP bez kopiowania plików na serwer.
Ochrona przed bombą obrazową
Wbudowane limity rozdzielczości źródłowej i rozmiaru pliku zapobiegają atakom dekompresyjnym, które mogłyby wyczerpać pamięć serwera.
Podpisywanie URL
Kryptograficzne podpisy URL zapobiegają nieautoryzowanemu użyciu Twojej instancji imgproxy jako ogólnego przeznaczenia publicznego proxy obrazów.
Dlaczego warto uruchomić imgproxy na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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