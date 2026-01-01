Wdróż Datasette jednym kliknięciem.
Narzędzie open source do eksplorowania, publikowania i udostępniania baz danych SQLite jako interaktywnych stron internetowych i interfejsów API.
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Co możesz zbudować z Datasette
Datasette to wielofunkcyjne narzędzie open-source do eksploracji i publikowania danych. Pobiera pliki baz danych SQLite i natychmiast przekształca je w interaktywne, przeszukiwalne strony internetowe z wbudowanym interfejsem API JSON — bez potrzeby programowania zaplecza. Dziennikarze, badacze i zespoły danych używają Datasette do publicznego udostępniania zbiorów danych, tworzenia aplikacji opartych na danych i prototypowania pulpitów analitycznych bez zarządzania złożoną infrastrukturą.
Samodzielne hostowanie Datasette na Twoim własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad wrażliwymi zbiorami danych, umożliwia instalowanie niestandardowych wtyczek do wizualizacji i uwierzytelniania oraz daje Ci stały, możliwy do udostępnienia adres URL dla każdego zapytania i widoku tabeli, które zawierają Twoje dane.
Główne cechy Datasette
Natychmiastowa publikacja danych
Upuść dowolny plik bazy danych SQLite do woluminu danych, a Datasette natychmiast udostępni go jako przeglądalną, przeszukiwalną stronę internetową.
Wbudowane JSON API
Każda tabela, zapytanie i wiersz jest automatycznie dostępna jako punkt końcowy API JSON, ułatwiając tworzenie aplikacji na podstawie Twoich danych.
Potężny eksplorator SQL
Uruchamiaj dowolne zapytania SQL bezpośrednio w przeglądarce za pomocą interaktywnego edytora zapytań i sformatowanych tabel wyników.
Ekosystem wtyczek
Rozszerz Datasette za pomocą ponad 100 wtyczek społecznościowych do tworzenia wykresów, map, uwierzytelniania, wyszukiwania pełnotekstowego i niestandardowych formatów eksportu.
Przeglądanie fasetowe
Automatycznie generowane fasetki i filtry pozwalają użytkownikom zagłębić się w duże zbiory danych bez pisania żadnego kodu SQL.
Dlaczego warto uruchomić Datasette na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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