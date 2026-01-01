Datasette to wielofunkcyjne narzędzie open-source do eksploracji i publikowania danych. Pobiera pliki baz danych SQLite i natychmiast przekształca je w interaktywne, przeszukiwalne strony internetowe z wbudowanym interfejsem API JSON — bez potrzeby programowania zaplecza. Dziennikarze, badacze i zespoły danych używają Datasette do publicznego udostępniania zbiorów danych, tworzenia aplikacji opartych na danych i prototypowania pulpitów analitycznych bez zarządzania złożoną infrastrukturą.

Samodzielne hostowanie Datasette na Twoim własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad wrażliwymi zbiorami danych, umożliwia instalowanie niestandardowych wtyczek do wizualizacji i uwierzytelniania oraz daje Ci stały, możliwy do udostępnienia adres URL dla każdego zapytania i widoku tabeli, które zawierają Twoje dane.