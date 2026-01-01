Nowoczesny interfejs użytkownika do uruchamiania playbooków Ansible, planów Terraform, skryptów Bash i stosów Pulumi.
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Co możesz zbudować z Semaphore
Semaphore to nowoczesny interfejs internetowy typu open-source do zarządzania i uruchamiania narzędzi automatyzacji DevOps. Zapewnia przejrzysty pulpit nawigacyjny do wykonywania playbooków Ansible, planów Terraform, konfiguracji OpenTofu, skryptów Bash i stosów Pulumi bez konieczności dostępu do wiersza poleceń. Zespoły mogą zarządzać inwentarzami, poświadczeniami i historią wykonywania za pośrednictwem przeglądarki, zachowując pełną kontrolę nad swoim kodem infrastruktury.
Samodzielne hostowanie Semaphore na Twoim VPS centralizuje całe wykonywanie automatyzacji dzięki ścieżkom audytu, zaplanowanym uruchomieniom i kontrolom dostępu dla zespołów. To wdrożenie obejmuje PostgreSQL do niezawodnego przechowywania danych oraz konto administratora tworzone automatycznie przy pierwszym uruchomieniu z poświadczeniami, które skonfigurujesz podczas wdrażania.
Główne cechy Semaphore
Uruchamiacz playbooków Ansible
Wykonuj playbooki Ansible z interfejsu webowego z zarządzaniem inwentarzem, wstrzykiwaniem zmiennych i strumieniowaniem danych wyjściowych w czasie rzeczywistym.
Obsługa wielu narzędzi
Uruchamiaj skrypty Terraform, OpenTofu, Pulumi i Bash razem z Ansible z jednego ujednoliconego interfejsu.
Zaplanowane wykonanie
Zaplanuj uruchomienia automatyzacji za pomocą wyrażeń cron i przeglądaj historię wykonania ze szczegółowymi dziennikami i śledzeniem statusu.
Zarządzanie poświadczeniami
Przechowuj klucze SSH, dane uwierzytelniające dostawcy chmury i hasła do skarbca bezpiecznie w zaszyfrowanej pamięci masowej.
Współpraca zespołowa
Zarządzaj dostępem zespołu z uprawnieniami na poziomie projektu, aby członkowie mogli wykonywać autoryzowane zadania bez bezpośredniego dostępu do serwera.
Integracja z Git
Pobieraj playbooki i kod automatyzacji bezpośrednio z repozytoriów Git z wyborem gałęzi i tagów dla każdego zadania.
Dlaczego warto uruchomić Semaphore na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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